Snapchat ajoute enfin le mode Sombre au sein de son application iOS

Il y a 3 heures (Màj il y a 3 heures)

Corentin Ruffin

Il y a enfin du nouveau du côté de chez Snapchat (v11.26.0.35, 213 Mo, iOS 10.0), et attention aux yeux, puisqu'on parle de l'arrivée tardive, mais officielle, du mode Sombre sur iOS. Après deux ans d'attente, voilà que les développeurs du réseau social pensent enfin à notre repos oculaire, mais comme on dit, mieux vaut tard que jamais.



Pour rappel, la fonctionnalité a été présentée par Apple il y a près de deux ans avec la sortie d'iOS 13 et d'iPadOS 13 et inverse les couleurs lorsque vous le décidez, pour protéger vos yeux.

Deux ans après, Snapchat se met au mode Sombre

Pourtant, Snapchat a commencé à tester un thème en mode sombre à la fin de l'année dernière avec un petit groupe d'utilisateurs iOS. Désormais, c'est 90% de sa base d'utilisateurs iOS qui y ont le droit, avec l'arrivée d'un réglage permettant de rendre l'interface de l'application moins fatigante.

Ouvrez Snapchat sur votre iPhone. Touchez votre photo de profil. Maintenant, choisissez l'icône de la roue dentée des paramètres dans le coin supérieur droit. Choisissez «Apparence de l’application» dans la liste des paramètres. Choisissez entre ces trois paramètres:

Match System : faites correspondre votre choix à l'échelle du système dans Paramètres → Affichage et luminosité.

Always Dark : utilisez l'interface assombrie, quel que soit le thème du système.

Always Light : Snapchat utilisera toujours l'interface légère.

