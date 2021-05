Faire du AirTag un hand spinner avec le MagSafe de l'iPhone 12 Pro ? C'est possible !

Encore l'iPhone 12, mais cette fois, après la présentation, le comparatif et les choses cachées, voici une sélection de coques et de protections pour votre nouveau smartphone...

Il y a quelques jours, nous vous parlions de l’intention d’Apple de rafraîchir sa gamme d'accessoires pour le printemps. Plus précisément, les coques MagSafe de l'iPhone 12 devraient recevoir...

Si vous pensez que l'on peut vous voler un Mac Pro, modèle 2019, ou que vous êtes capable de le perdre chez vous, et bien le design des roues en option permet d'y insérer un AirTag. Oui,...

Alors bien sûr, ce rapprochement entre les deux produits Apple n'a aucune utilité, mais ça peut avoir les mêmes avantages qu'un vrai hand spinner, c'est-à-dire vous aider à gérer votre stress dans des situations peu confortables et même vous aider à vous concentrer quand vous en avez besoin. Retrouvez la vidéo sur Instagram Merci à Alexandra L. pour nous avoir partagé ce post

Dans la catégorie des découvertes insolites, cette astuce trouvée par l'utilisateur @world_of_engineering sur Instagram est assez surprenante . Passionné du hand spinner pour s'occuper au travail, ce fidèle des produits Apple a fait entrer en contact un AirTag et un iPhone 12 Pro . Grâce à l'aimant MagSafe qui permet de recharger le smartphone ou encore de l'installer sur un support afin de le maintenir, l'utilisateur a réussi à faire tourner le AirTag sur lui-même avec des mouvements de la main pour permettre des petites accélérations.

Ça nous est tous déjà arrivés de nous ennuyer au cours d'une journée et de trouver quelque chose d'incroyable pour passer le temps. C'est un peu ce qui est arrivé à cet utilisateur italien qui a trouvé une nouvelle utilité à son AirTag qu'il venait de recevoir. Grâce au MagSafe de son iPhone 12 Pro, il a transformé son traqueur d'objet en un véritable hand spinner 2.0 !

iPhoneSoft finance la production de son contenu et ses serveurs grâce à une publicité modérée et non intrusive. Merci d'ajouter iPhoneSoft.fr en exception de votre bloqueur de publicité.