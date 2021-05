Epic Games vs Apple : l'App Store présente des apps concurrentes "tout le temps"

Il y a 4 heures

Alban Martin

Réagir



Le procès "Epic Games contre Apple" a commencé lundi dernier et, chaque jour, de nouveaux e-mails entre les dirigeants et les employés d'Apple continuent d'être partagés par Epic comme preuve.



S'adressant au tribunal le quatrième jour du procès Epic Games vs Apple, Matt Fischer a reçu des preuves, en particulier un e-mail interne, indiquant que Fischer se sentait "confiant" de ne pas présenter les concurrents d'Apple sur son App Store.

Apple se défend de restreindre l'exposition des apps concurrentes

Selon une correspondance interne d'Apple soumise comme preuve par Epic, un employé d'Apple a écrit un e-mail concernant une collection d'applications sur l'App Store qui faisaient partie de la collection VoiceOver. Dans l'e-mail, qui a été transmis à Sarah Herrlinger, directrice principale de la politique d'accessibilité mondiale d'Apple, l'employé affirme que Fisher se sent "extrêmement fort" de ne pas présenter d'applications concurrentes sur la plate-forme. L'e-mail se lit comme suit :

Salut Andrea,



Je viens de parler avec Tanya de la présentation des applications Google et Amazon dans la collection VoiceOver et elle nous a demandé de les exclure de la gamme. Bien qu'il s'agisse de nos meilleures et des plus brillantes applications, Matt est extrêmement convaincu de ne pas présenter nos concurrents sur la boutique ‌App Store‌, alors Yanta nous a demandé d'appliquer les mêmes filtres pour cette collection. Je suis désolé de ne pas l'avoir vérifié plus tôt.

Au procès, Fischer a déclaré que le premier e-mail n'était "certainement pas exact" et que l'employé qui l'a envoyé était "très mal informé". Fischer a déclaré qu'il avait fait un suivi avec le manager de l'employé avant de déclarer :

Nous avons promu des applications qui sont compétitives par rapport aux applications Apple avant que je ne rejoigne l'équipe de l'App Store en 2010, et nous continuons non seulement de distribuer, mais aussi de proposer et de promouvoir des applications qui sont compétitives par rapport aux applications Apple dans le magasin.



De plus, Fischer affirme qu'Apple propose et promeut des applications concurrentes sur l'App Store «tout le temps», et cite l'exemple spécifique d'Apple avec Peacock, Hulu et Hulu Plus sur la plate-forme, malgré leur concurrence. avec son propre service de streaming Apple TV+.



Apple a longtemps été critiqué pour réduire l'exposition des applications tierces concurrentes sur l'App Store par rapport à ses propres applications. En 2019, la société a ajusté son algorithme après avoir réalisé que bon nombre de ses applications se classaient plus haut dans les résultats de recherche de l'App Store plutôt que les applications créées par d'autres développeurs. Malgré le changement, les recherches de la société d'analyse Sensor Tower à l'époque ont montré que les applications Apple de premier plan se classaient au premier rang pour plus de 700 termes de recherche.