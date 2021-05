WhatsApp a tout prévu pour ceux qui refusent les nouvelles CGU du 15 mai

Il y a 1 heure (Màj il y a 1 heure)

Julien Russo

7



Si vous êtes un utilisateur régulier de WhatsApp, vous avez peut-être remarqué que l'application vous relance (quasiment) quotidiennement pour que vous acceptiez les nouvelles conditions générales d'utilisation. Si cela est aussi récurrent, c'est parce que WhatsApp s'est donné jusqu'au 15 mai pour mettre en place sa nouvelle politique. Mais que se passera-t-il pour les utilisateurs qui refusent de suivre le mouvement et de partager leurs données avec Facebook ?

L'organisation est déjà prête chez WhatsApp

Beaucoup d'utilisateurs ont quitté WhatsApp à cause des nouvelles conditions générales d'utilisation annoncée en début d'année. Si certains ont choisi de rester et de lutter en refusant le changement de politique, cette solution ne va plus fonctionner pour très longtemps.

Au départ, WhatsApp avait prévu d'appliquer (dès le 15 mai) une restriction d'accès aux utilisateurs qui n'acceptent pas les nouvelles conditions générales d'utilisation, finalement l'app a décidé d'y aller plus doucement et de vous laisser encore une chance.



À partir du 15 mai, la pop-up qui vous invite à accepter les nouvelles CGU va devenir encore plus persistante (on passera d'une apparition par jour à plusieurs fois par jour), si vous continuez à refuser ce changement, WhatsApp limitera l'utilisation dans les semaines qui suivront.

Dès que la limitation sera active, la demande d'accepter les conditions générales d'utilisation deviendra permanente, autrement dit, vous ne pourrez plus l'éviter.

Une fois que la limitation est activée, il sera obligatoire d'accepter les nouvelles CGU pour retrouver un fonctionnement normal de l'application.

Dans le cas contraire, vous pourrez répondre à un destinataire uniquement si celui-ci vous appelle ou vous envoie un message (cela fonctionnera exclusivement via une notification). Le problème, c'est que vous ne pourrez plus commencer une conversation avec un autre utilisateur WhatsApp, ce sera à lui de venir vers vous pour échanger des messages.

Une situation inconfortable qui va forcément vous faire craquer et vous pousser à accepter les nouvelles CGU (c'est en tout cas ce que cherche WhatsApp avec cette procédure).

Le niveau 2 de la limitation

Ce que vous voyez ci-dessus est la limitation à son niveau 1, cela va durer pendant quelques semaines. Si vous êtes dans la résistance à ne toujours pas vouloir accepter les nouvelles CGU, WhatsApp vous fera monter au niveau supérieur avec une limitation "hard".

Autrement dit, vous ne pourrez plus recevoir d'appels vocaux/vidéo et vous n'aurez plus aucune notification de nouveaux messages. Il s'agit du stade final qui consiste à vous couper complètement des services WhatsApp.

WhatsApp n'ira jamais dans le chantage

La messagerie instantanée de Facebook le promet, elle ne supprimera pas votre compte et tous les messages sauvegardés si vous choisissez de ne pas valider les nouvelles conditions générales d'utilisation.

Chaque compte restera actif tel que vous l'avez laissé avant la première limitation !

Vous pourrez même exporter les conversations existantes si vous changez d'iPhone dans un avenir proche.



Source



Télécharger l'app gratuite WhatsApp Messenger