iPhone : la production risque d'être limitée à cause de 2 usines touchées par la Covid-19

Il y a 6 heures

Julien Russo

Jusqu'ici, Apple a plutôt bien réussi à contourner tous les blocages et les inconvénients que sème la pandémie depuis début 2020. Cependant, Apple pourrait être touché par un événement inattendu qui se passe en ce moment chez deux de ses partenaires.

La production de l'iPhone au ralenti ?

L'iPhone représente la plus grosse part de revenus dans les résultats trimestriels d'Apple, si la production rencontre une difficulté sur un long terme, c'est l'assurance de voir une chute du chiffre d'affaires. En période de pandémie, Apple prévoit tout, de la fabrication jusqu'à l'expédition. Malheureusement, il y a des petits imprévus que même l'entreprise la plus riche au monde ne peut pas prévoir ou même éviter.



Selon un rapport de Taiwan News, deux usines en Inde (appartement à Foxconn et Wistron) sont frappées de plein fouet par la Covid-19. En effet, plusieurs employés ont été infectés par le virus et l'ont transmis à plusieurs de leurs collègues sur les chaînes d'assemblage. Selon les dernières informations, un total de 13 employés ont été confirmés infectés après un test PCR.



On compte dix travailleurs chinois basés dans l'usine de Chennai en Inde (Foxconn), et les trois autres dans l'usine de Wistron localisée à Kolar.

Usine Foxconn en Inde - Photo by CNA

Pour l'instant, les deux usines ne sont pas fermées, mais plusieurs précautions supplémentaires ont été prises pour éviter que la situation empire.



Selon des sources du rapport, le gouvernement de l'Inde aurait décidé de protéger l'économie locale. Contrairement au premier confinement où tout était interrompu et fermé au moindre cas de Covid-19, aujourd'hui le gouvernement indien n'oblige plus la fermeture des locaux où des employés ont été déclarés positifs.



Pour l'instant, nous ne connaissons pas l'impact que cela va avoir sur la production de l'iPhone, cependant on sait déjà que la production de l'iPhone s'est arrêtée pendant 5 jours consécutifs dans l'usine de Wistron sur ordre du gouvernement. Ces jours d'interruptions ont permis de nettoyer et désinfecter en profondeur l'ensemble des locaux. Une procédure indispensable conformément aux procédures standard de prévention des épidémies.

Du côté de Foxconn, une fermeture temporaire a également eu lieu, mais le rapport ne donne pas plus de détails.



Depuis la mi-mars 2021, l'Inde fait face à une nouvelle vague de Covid-19 avec en moyenne plus de 300 000 nouveaux cas par jour. À l'heure actuelle, le pays compte l'un des bilans les plus graves dans le monde avec 22,7 millions de cas et 246 000 décès.