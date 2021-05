Kengsinton prépare un StudioDock pour iPad Pro 2021

Suite à la découverte de l'iPad Pro 12,9 pouces 2021 qui n'est pas compatible avec le StudioDock de Kensington en raison d'une augmentation de l'épaisseur de la tablette, la société a maintenant confirmé qu'elle avait une nouvelle version du support dans les cartons.

Un support haut de gamme pour votre iPad Pro

Apple a annoncé l'iPad Pro M1 à la fin du mois dernier avec une version 12,9 pouces plus épaisse à cause de l'écran miniLED. La différence n'est pas énorme, mais elle est suffisante pour causer des problèmes avec des choses comme les docks de Kensington.



Il a été confirmé la semaine dernière que le dock ne fonctionnerait pas avec le nouvel iPad Pro, mais le fabricant a depuis confirmé travailler sur une version ajustée.

Le nouvel iPad Pro 12.9 "2021 est incompatible avec le StudioDock actuel car il est plus épais que les modèles 2018-2020 (6,4 mm contre 5,9 mm).

On ne sait pas quand la nouvelle version de StudioDock arrivera, ni si des dispositions seront prises pour ceux qui en ont déjà acheté un et prévoient de passer au nouvel iPad Pro 2021. Mais une chose est sûre, il va y avoir des clients déçus, surtout quand on sait que l'accessoire coûte près de 400€.



Pour mémoire, le StudioDock avait été présenté au dernier CES avec un design élégant proche de l'écran Pro Display XDR d'Apple. Il offre une connexion magnétique pour iPad Pro et iPad Air 2020, une inclinaison variable, une station de recharge sur le pied avec deux emplacements charge Qi (sans fil) de 7.5W et 5W, ainsi qu'un port HDMI 2.0, un port Gigabit Ethernet, trois emplacements USB-A, un port USB-C avec une recharge 18W, une prise jack 3.5mm et un lecteur de carte SD UHS-II rapide.

Prix et date de sortie

Si vous êtes intéressé, le StudioDock est vendu 379€. Mais attendez la version 2021 qui sera compatible avec tous les iPad Pro de cette année.