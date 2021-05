44 États veulent déjà mettre fin à "Instagram for Kids"

Alors que l'application n'est même pas encore sortie officiellement, voilà que plusieurs États américains veulent déjà mettre fin à "Instagram for Kids". La raison ? Les procureurs généraux s'inquiètent pour le bien-être mental et émotionnel des enfants, l'exposition à les prédateurs en ligne et la cyberintimidation.

Pour rappel, le groupe Facebook a annoncé travailler il y a quelques mois sur une version d'Instagram qui se destine aux moins de 13 ans.

Facebook reçoit une lettre de 44 États et juridictions

Une lettre de désapprobation provenant de 44 États et juridictions américains, voilà ce qu'a reçu Mark Zuckerberg suite à son projet récent de développer une application Instagram pour les moins de 13 ans. Ce n'est pas la première fois que le réseau social reçoit des plaintes, avant même que l'application soit disponible officiellement, puisque déjà une coalition internationale de 35 groupes d'enfants et de consommateurs avait appelé à mettre fin au projet le mois dernier.



La lettre des États cite trois raisons principales :

Les médias sociaux peuvent nuire au bien-être physique, émotionnel et mental des enfants, selon les études;

Les jeunes enfants ne sont pas prêts à relever les défis liés à la création d'un compte Instagram;

Le bilan de Facebook de ne pas avoir protégé la sécurité et la confidentialité des enfants sur sa plate-forme.

Les jeunes enfants ne sont pas équipés pour relever les défis liés à la création d'un compte Instagram. Les enfants n'ont pas une compréhension développée de la vie privée. Plus précisément, ils peuvent ne pas apprécier pleinement quel contenu leur convient de partager avec d’autres, la permanence du contenu qu’ils publient sur une plate-forme en ligne et qui a accès à ce qu’ils partagent en ligne.

Facebook, lui, défend toujours son projet en "améliorant cette situation et en offrant des expériences qui donnent aux parents une visibilité et un contrôle sur ce que font leurs enfants".



