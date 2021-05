Facebook : la pop-up "lire l'article avant de partager" va bientôt apparaître

Les réseaux sociaux aiment bien piocher chez les concurrents quand une nouveauté peut s'avérer utile pour leur communauté. Dans un tweet, Facebook explique qu'un message d'information apparaitra si vous partagez une publication sans avoir cliqué sur le lien pour lire l'article.

Lire l'article avant de partager a été dévoilé à la base sur Twitter, en pleine campagne présidentielle américaine, le réseau social souhaitait que les utilisateurs lisent les articles avant de les retweeter.

Ce système a deux intérêts : ralentir la propagation de fausses informations et de paralyser les ventes de retweets pour accélérer la portée d'un tweet sur un temps record.



Le groupe de Mark Zuckerberg a été séduit par cette fonctionnalité et vient d'annoncer vouloir proposer la même chose sur le site web de Facebook, mais aussi sur l'application iOS et Android

Le procédé va être simple, dès qu'un utilisateur prendra la décision de partager une publication, si le système détecte que celui-ci n'a pas cliqué sur le lien pour lire l'article, une pop-up s'affichera.

Le message suivant avertira les utilisateurs Facebook :

À noter qu'il s'agit juste d'une pop-up visant à informer l'utilisateur, il sera toujours possible de partager l'article en confirmant vouloir continuer.

Cette volonté du réseau social s'inscrit dans le cadre de la lutte contre les fausses informations dans des périodes délicates comme celles des élections présidentielles ou encore de la campagne de vaccination contre la Covid-19.



Le porte-parole de Facebook a déclaré que le test va s’effectuer dans un premier temps pour 6% des utilisateurs Android. L'objectif principal étant de voir le comportement des utilisateurs quand ils verront ce message, cela va-t-il inciter à lire l'article avant de le partager ou au contraire créer une détermination à aller jusqu'au bout du partage ?

Suivant les résultats, Facebook étendra les mois qui suivront cette fonctionnalité aux autres utilisateurs Android, puis à ceux sous iOS et iPadOS.

Le réseau social n'a pas mentionné de date approximative pour le déploiement sur Mac et PC.

Starting today, we’re testing a way to promote more informed sharing of news articles. If you go to share a news article link you haven’t opened, we’ll show a prompt encouraging you to open it and read it, before sharing it with others. pic.twitter.com/brlMnlg6Qg