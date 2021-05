Google Chrome propose des widgets sur iOS 14

Julien Russo

Avec Google, c'est pile ou face, soit les nouveautés arrivent en un temps record ou avec plusieurs mois de retard. Mais comme on dit... Mieux vaut tard que jamais ! La firme de Moutain View propose depuis hier après-midi des widgets pour son navigateur Google Chrome. Plusieurs accès rapides sont proposés (dont les plus importants).

Google Chrome se lance dans les widgets

Google propose une mise à jour majeure pour son navigateur Chrome sur iOS et iPadOS 14. L'entreprise a publié hier une nouvelle version avec plusieurs nouveautés, dont une qui était très attendue par les utilisateurs : les widgets.

Google a développé les trois tailles différentes que peut proposer une application iPhone et iPad. Grâce aux nouveaux widgets, vous aurez la possibilité de faire une recherche sur Google, de saisir une adresse URL, d'activer le mode navigation privée, de lancer la recherche vocale ou encore de scanner un QR Code.

Pour la version la plus petite des widgets, Google a proposé un accès rapide à son jeu "Chrome Dino", le jeu qui s'affiche quand vous avez un problème d'accès à internet et que la page ne peut s'afficher.

Capture Chrome iOS

Pour ajouter un widget sur votre iPhone, il vous suffit de trouver un endroit vide sur votre écran d'accueil, de faire un appui long puis d'appuyer sur le + que vous verrez tout en haut à gauche de votre écran.

Dès que vous aurez appuyé dessus, vous aurez accès à tous les widgets qui sont disponibles, ce que vous voyez est en fonction des applications qui sont installées sur votre appareil.

Si vous en avez trop, vous pouvez par exemple rechercher "Chrome" dans la barre de recherche, le widget s'affichera immédiatement !

D'autres nouveautés

Dans cette nouvelle version de Chrome, Google a ajouté également la possibilité de modifier vos noms d'utilisateurs et vos mots de passe enregistrés dans les paramètres du navigateur internet. Cette fonctionnalité qui parait pourtant logique n'avait jamais été proposée par le géant californien jusqu'ici.

Google informe aussi avoir travaillé sur la stabilité et les performances de Google Chrome sur iPhone, iPad et iPod Touch.



À noter que Google a aussi été actif du côté de macOS le mois dernier, l'entreprise a proposé la version 90 pour tous les utilisateurs Mac. Celle-ci apporte la préférence automatique envers les sites HTTPS comparés au protocole HTTP.

Chrome pour macOS a aussi adopté le codec AV1 qui optimise la visioconférence avec WebRTC, une nécessité en cette période où le télétravail est toujours une priorité pour de nombreuses entreprises.

Télécharger l'app gratuite Google Chrome