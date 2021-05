HarmonyOS pourrait remplacer Android chez Xiaomi, Oppo et Vivo

Il y a quelques jours, la rumeur annonçait que certaines marques chinoises avaient décidé de délaisser Android au profit d’HarmonyOS. Selon un leaker sur Weibo, les constructeurs Oppo, Vivo et Xiaomi discutent actuellement avec Huawei pour intégrer le système d'exploitation du constructeur dans leurs produits.

HarmonyOS : pas seulement chez Huawei ?

Si Huawei a confirmé que son tout nouveau système d'exploitation HarmonyOS sera bientôt disponible sur les futurs smartphones pliables Mate X2 et la tablette MatePad Pro 2, le logiciel pourrait ne pas être exclusif à la marque. Un leaker a posté un message qui laisse clairement entendre que plusieurs fabricants chinois se sont renseignés.

Certains fabricants de téléphones portables contactent également Huawei et prévoient d’adapter HarmonyOS à leurs appareils

Parmi les marques ciblées, il y a donc Xiaomi, Oppo, Vivo et même le très confidentiel Meizu. L'idée est bien évidemment de diminuer la dépendance avec l'américain Google et éviter une éventuelle guerre commerciale qui a coûté cher à Huawei depuis deux ans. Et d'un point de vue consommateurs, il serait intéressant d'avoir une troisième alternative face à iOS et Android.



Alors que des sites comme TechRadar ont questionné les principaux intéressés, Huawei est le seul à avoir répondu. Sans fermer la porte, la société a expliqué : « HarmonyOS est disponible pour tous les fabricants de smartphones ».



Une manière de se positionner au même niveau que Google et son Android et d'ouvrir des perspectives de revenus complémentaires. Rien que le marché local, la Chine, pourrait être quelque chose de lucratif pour l'ancien numéro 2 mondial. En revanche, les premiers tests et avis sur HarmonyOS montrent que le système est très proche de... Android. Seul l'avenir nous le dira !

Rappel sur HarmonyOS

En 2019, l'interdiction de Huawei aux USA suite à des problèmes de sécurité a entrainé un chamboulement au sein de l'entreprise qui n'avait plus le droit d'utiliser les services de Google, y compris le Google Play Store, Gmail, Maps et plus encore. Quelque temps plus tard, la marque a dévoilé HarmonyOS, son propre système d'exploitation. Mais jusqu'ici, aucun smartphone n'est sorti sous cet OS, le futur P50 pourrait être le premier.



Il convient également de souligner que certains gadgets Huawei en vente en Chine utilisent déjà HarmonyOS, car le système d'exploitation est censé fonctionner sur de nombreux appareils différents, pas seulement sur les smartphones. On trouve notamment des téléviseurs connectés.