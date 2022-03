Google pourrait inclure la détection d'Airtags inconnus directement dans Android

Il y a 10 heures

Android

Alexandre Godard

Réagir



Selon les dernières rumeurs, Android (Google) serait en pleine réflexion sur les trackers Bluetooth comme l'AirTag, qui malgré eux, peuvent permettre à n'importe qui d'espionner une autre personne sans qu'elle soit réellement prévenue. Une fonction de détection implantée dans l'OS serait à l'étude et éviterait de devoir télécharger une application tierce.

Android à la chasse des balises Bluetooth malveillantes

Décidément, le lancement de l'AirTag il y a bientôt un an par Apple aura créé des tensions et de la discussion autour des trackers Bluetooth. Si la pomme n'est pas la première marque à commercialiser ce genre de produit, son impact médiatique mondial a permis à cet objet de devenir très populaire.



Populaire à tel point que les histoires de harcèlement et d'espionnage via cette méthode sont désormais bien plus fréquentes. Un gros souci qu'Apple tente de corriger même si certaines failles sont encore visibles. Si du côté de ses utilisateurs, la marque semble comme toujours avoir une réponse efficace, c'est moins le cas du côté d'Android.



Avec un peu de retard, une application baptisée Tracker Detect a été mise en ligne par la firme de Cupertino pour les utilisateurs de smartphones concurrents. L'objectif, que quiconque possède un smartphone, quelle que soit la marque, soit protégé et surtout alerté de la même manière.

Face à cette problématique, Google aurait visiblement décidé de réagir. Comme le relaye nos confrères de 9To5Google, le géant américain qui détient Android serait en plein chantier sur ce sujet. En fouillant dans les APK d'une application du Play Store, le site a remarqué deux nouvelles mentions jusqu'alors jamais vues, à savoir "alertes d'appareils inconnus" et "notification de détection de balise inconnue".



S'ils expliquent que ces informations sont à prendre avec des pincettes, le rapprochement entre les trackers Bluetooth et ces deux phrases est en effet notable. Précisons d'ailleurs que si nous parlons depuis le début de l'article de l'AirTag, cette fonctionnalité concernerait bien toutes les balises Bluetooth et GPS.



Il ne reste plus qu'à patienter pour voir si Android communique sur cette fonction dans les mois et années à venir. Quoi qu'il en soit, cela serait là une belle initiative dans ce monde de plus en plus connecté et donc propice à ce genre de délit. Les applications comme celle d'Apple ou encore de Tile, autre référence dans le domaine, sont une bonne première sécurité, mais l'implantation au sein même de l'OS serait à coup sûr plus efficace.