Le mode Perdu des AirTags accepte une adresse mail

Pour le moment, il n'y a aucun moyen de définir un numéro de téléphone et une adresse e-mail combinés, ce qui signifie que les utilisateurs devront choisir une seule option pour activer le mode perdu. Néanmoins, cela peut être utile pour les personnes qui ne souhaitent pas partager leurs numéros de téléphone personnels avec des inconnus. En plus de cela, il est également probable qu'iOS 14.6 inclut de nouvelles fonctionnalités dans l'application Apple Podcasts pour la prochaine plate-forme d'abonnements, qui sera lancée ce mois-ci, ainsi que la prise en charge d'Apple Card Family.

Saisissez une adresse e-mail au cas où quelqu'un trouverait votre article et souhaiterait vous contacter. Une fois que vous avez activé le mode Perdu, cette adresse e-mail sera visible par la personne qui trouve votre article. Cela permet à d'autres personnes de vous contacter chaque fois que vos objets perdus sont retrouvés.

Si vous perdez un AirTag attribué à un Appel ID, vous pouvez le mettre en mode Perdu comme nous l'avions vu dans notre test . Cela signifie que l'élément affichera un message avec votre numéro de téléphone à la personne qui le trouve. Avec iOS 14.6, Apple ajoute plus d'options au mode perdu avec notamment la possibilité d'utiliser une adresse e-mail. Tout comme pour le numéro de téléphone, l'application "Localiser" indique à l'utilisateur que l'e-mail sera visible par toute personne qui trouve l'AirTag ou un autre élément "perdu".

Apple a publié hier soir la troisième version bêta d' iOS 14.6 pour les développeurs, qui ne comporte que quelques changements mineurs par rapport à la mise à jour d'iOS 14.5. Cependant, les utilisateurs de l'application "Localiser" remarqueront qu'il est désormais possible d'utiliser une adresse e-mail pour mettre un AirTag ou tout autre élément compatible avec "Localiser" en mode Perdu.

