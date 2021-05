L'architecte historique des Apple Store, Art Gensler, s'est éteint

Corentin Ruffin

Les Apple Store sont connus dans le monde entier, notamment pour leur design et leur originalité, renforçant encore un peu plus le côté "avance sur son temps" de la Pomme. Seulement, on ne s'intéresse pas souvent sur la tête pensante derrière les boutiques, qui n'est autre qu'un certain Art Gensler.

C'est Steve Jobs lui-même qui avait demandé à l'époque que ce soit l'homme qui s'occupe de l'architecture des premiers magasins, après avoir vu le travail de ce dernier. Hélas, Art Gensler s'est éteint durant la nuit à l'âge de 85 ans, et nous aimerions lui rendre un hommage.

Art Gensler, l'homme derrière les Apple Store, est mort

Art Gensler aura eu une vie bien remplie, avec de belles traces de son passage sur Terre : il a notamment créé l’agence Arthur Gensler Jr. & Associates Inc, qui a notamment collaboré avec les plus grands : Atari, les bureaux d'Adobe, HYUNDAI ou encore l'Oréal.



Steve Jobs, lui, a adoré le travail de l'homme et lui a ainsi confié la conception des 100 premiers Apple Store jusqu'à ce que... l'agence décide de collaborer avec Microsoft. Depuis, l'agence Arthur Gensler Jr. & Associates Inc a été rappelé par la firme de Cupertino pour de nouvelles boutiques.



Nos pensées vont vers sa famille.