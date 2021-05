Covid-19 : un QR Code bientôt disponible pour voyager

Alexandre Godard

Entre le pass sanitaire, le pass sanitaire européen, les QR codes, les autorisations de vaccination... il y a de quoi avoir la tête qui tourne. Voilà pourquoi dans cet article, nous allons revenir sur les QR codes et leur fonctionnement pour voyager "paisiblement".

Accrochez-vous, il faut suivre

Pour le coup, je pense que tout le monde se dit la même chose à propos du covid, on n'en peut plus ! Cette maladie qui a fini par créer une pandémie mondiale depuis maintenant plus d'un an dérègle le système que nous avons mis en place depuis tant d'années et nous interdit de faire certaines choses qui auparavant semblaient banales.



On pense par exemple au fait de voyager qui, il est vrai reste faisable mais très complexe selon l'endroit où vous souhaitez vous rendre. Un exercice qui devrait petit à petit redevenir normal même si l'arrivée du pass sanitaire complique légèrement les choses.



Car oui vous êtes sûrement au courant, dorénavant pour voyager, en plus de votre pièce d'identité ou de votre passeport, il sera obligatoire de vous munir de votre pass sanitaire. Un pass sanitaire qui a par ailleurs été voté "contre" par l'Assemblée nationale pas plus tard qu'hier soir avant finalement d'être validé dans la nuit avec quelques menus changements.



Étant donné que nous sommes dans l'ère du numérique et qu'aujourd'hui, même un billet d'avion peut être présenté via un téléphone et un code QR, il semblait inimaginable que ce pass sanitaire soit uniquement en version papier.

Depuis quelques jours, les certificats de vaccination contiennent deux QR codes. L'un est présent pour authentifier le document en version papier si vous deviez prouver que c'est un vrai et l'autre permet de scanner et stocker ce certificat directement sous forme de code QR dans l'application TousAntiCovid via l'espace TousAntiCovid Carnet.



Pour celles et ceux vaccinés avant cette date et disposant d'un certificat démuni du QR code, il faudra patienter encore quelques jours avant de vous rendre sur le site de l'Assurance Maladie pour vous en procurer un.



Pour résumer la situation, lorsque vous voyagez, deux options s'offrent à vous. La première, garder le certificat papier sur vous et la deuxième, scanner le QR code afin d'avoir le certificat en version numérique dans votre smartphone.



Attention tout de même, comme le souligne le Figaro, ces QR codes seront temporaires. Une fois le pass sanitaire européen lancé, il faudra à nouveau se rendre sur le site de l'Assurance Maladie pour télécharger un nouveau QR code qui servira pour voyager à l'étranger en toute tranquillité.



Le premier qui est disponible dès maintenant restera utilisable pour un voyage vers la Corse ou l'Outre-Mer ou encore pour se rendre à certains évènements rassemblant plus de 1000 personnes à partir du 9 juin.