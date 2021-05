L'iMac M1 a une puissance 56% plus importante que l'iMac 21,5"

Il y a 1 heure (Màj il y a 1 heure)

Julien Russo

Réagir



Les premières livraisons d'iMac M1 arriveront dès le 21 mai prochain, c'est aussi à cette date que le nouvel iMac sera disponible dans les Apple Store et chez les revendeurs. À seulement quelques jours de sa commercialisation, un premier Geekbench 5 montre à quel point la puce M1 fait du bien aux performances de l'iMac.

La puce M1 surpasse le processeur d'Intel

Beaucoup d'experts, d'analystes et de consommateurs le disent, l'idée d'abandonner les processeurs Intel au profit des puces M1 est probablement la meilleure idée qu'a eue Apple depuis très longtemps. Le processeur maison d'Apple réalise des performances impressionnantes que ça soit sur les derniers MacBook Air, MacBook Pro ou Mac mini.

Le dernier à avoir été observé de près, c'est l'iMac M1, l'ordinateur de bureau a réalisé un score moyen de 1729 au test Geekbench 5. Ce test a été réalisé avec qu'un cœur sollicité, avec tous les cœurs le score monte à 7459.

Ce résultat est jusqu'à 56% plus important que l'iMac 21,5" ! Comme l’iPad Pro 2021 vs le 2020.

À titre de comparaison, avec un cœur, l'iMac 21,5" affichait un score de 1109, avec tous les cœurs, il affichait 6014.

Si cela parait déjà surprenant, l'iMac M1 s'en sort aussi comme un chef face à l'iMac 27" avec la configuration Intel.

La performance est jusqu'à 38% plus puissante dans le test avec un cœur. L'iMac 27" reprend le dessus quand on réalise un test avec tous les cœurs, il affiche 9002 en score !

L'iMac M1 est disponible en précommande avec une livraison dès le 21 mai chez certains revendeurs. Suivant les couleurs et les configurations, les délais peuvent varier en fonction de la demande.

Source