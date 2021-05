La juge cherche un compromis entre Apple et Epic Games

Il y a 3 heures

Medhi Naitmazi

Dans la bataille juridique en cours entre Apple et Epic Games, les deux sociétés convoquent cette semaine leurs témoins experts pour faire valoir leurs points devant la juge Yvonne Gonzalez Rogers, qui rendra une décision dans l'affaire après un procès de trois semaines. Et un compromis pourrait être trouvé.

Apple et Epic Games bientôt réconciliés sur les achats hors App Store ?

Les témoignages d'experts ne sont pas aussi passionnants que certains des documents divulgués sur l'App Store qui ont été mis en évidence la semaine dernière, d'autant plus qu'une grande partie de ce qui est discuté a été partagée par Epic et Apple avant le procès. En parlant à des témoins experts, Gonzalez Rogers a laissé entendre qu'elle pourrait viser un compromis entre Epic et Apple pour résoudre le différend.



Comme indiqué par Bloomberg, il y a eu une discussion sur les règles d'Apple qui empêchent les développeurs d'applications de demander aux utilisateurs de faire des achats en dehors de l'App Store, par exemple via le Web, comme alternative aux achats intégrés.

S'adressant au témoin expert d'Epic, le Dr David Evans, économiste spécialisé dans l'antitrust, Gonzalez Rogers lui a demandé si la suppression de cette règle résoudrait les problèmes qu'Epic et d'autres développeurs rencontrent avec les règles de l'App Store.

Si Apple n'avait pas ces règles, le problème serait-il résolu ?

Evans a déclaré que même si cela «n'éliminerait pas le pouvoir d'Apple», cela «le diminuerait certainement». Bien que pour les applications et les jeux sans systèmes de paiement alternatifs, il a déclaré que «ce ne serait pas vraiment une solution».



Apple a longtemps empêché les applications de diriger les utilisateurs vers des options d'achat externes. L'application Netflix, par exemple, n'utilise plus d'achats intégrés depuis 2018, mais n'est pas en mesure de diriger les utilisateurs vers un abonnement via les applications iPhone ou iPad, et utilise plutôt un langage vague pour informer les utilisateurs qu'il n'est tout simplement pas possible de s'inscrire via l'application.



Fortnite, le jeu au cœur du différend entre Apple et Epic, prend en charge l'achat de devises dans le jeu (v-bucks) sur le Web, mais ‌Epic Games‌ n'est pas autorisé à annoncer cette option dans l'application selon les règles actuelles.



Si Fortnite et d'autres applications avaient l’autorisation de promouvoir des options de paiement alternatives qui ne sont pas soumis à la réduction de 30% d'Apple, cela répondrait aux arguments du «jardin clos» d'Epic et à la demande d’ouverture à d’autres magasins d’applications.



Apple plaide pour maintenir le statu quo, et lorsque le juge et économiste appelé par Apple, Richard Schmalensee, a expliqué au juge pourquoi il serait mauvais pour les clients d'avoir le choix, il a souligné que cela compromettrait les ventes de l'App Store et empêcherait Apple de collecter sa commission. Logique.



On ne sait pas comment le procès se terminera, mais il reste encore plusieurs jours. La troisième semaine devrait être beaucoup plus intéressante, avec des dirigeants d'Apple comme Tim Cook et Phil Schiller qui vont venir témoigner. En attendant, l’action AAPL plonge en bourse…