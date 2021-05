Apple arrête les accessoires gris sidéral de l’iMac Pro

Hier à 23:51

Medhi Naitmazi

Suite à l'arrêt de l'iMac Pro en mars dernier, Apple semble également abandonner les accessoires "Magic" en gris sidéral qu'elle a vendus séparément aux côtés de l'ordinateur professionnel tout-en-un. L’iMac‌ Pro était le seul Mac de bureau gris sidéral, et Apple avait même conçu des accessoires spéciaux pour lui.

La fin de trois accessoires pour iMac Pro

La souris Magic Mouse 2, le Magic Keyboard et le Magic Trackpad gris foncés sont désormais accompagnés d’une phrase "Tant que les fournitures sont épuisées", ce qui signifie que ces accessoires seront disponibles pour une durée limitée.

Lorsque les stocks de Magic Mouse 2, Magic Keyboard et Magic Trackpad seront épuisés, Apple ne proposera ces accessoires que dans une option de couleur argentée.



Suite à la sortie de 2017 du ‌iMac‌ Pro, Apple a commencé à proposer des versions sombres du Magic Keyboard, de la Magic Mouse 2 et du Magic Trackpad 2 pour les clients ayant acheté le ‌iMac‌ Pro et souhaitant des options d'accessoires correspondantes. Maintenant qu'il n'y a plus d’iMac‌ Pro en vente, Apple ne prépare également la fin des périphériques « Space Grey ». On en trouve encore sur le site du constructeur et sur Amazon.



Le nouveau ‌iMac M1‌ est disponible en sept couleurs différentes, avec des trackpads, souris et claviers assortis, et pour le moment, ces accessoires ne sont disponibles que lors de l'achat de l'un des nouveaux iMac. On imagine que la firme attend de voir la demande avant de proposer ces accessoires au détail.