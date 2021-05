Apple débauche le Jony Ive de HTC pour la section Beats

Il y a 2 heures (Màj il y a 2 heures)

Corentin Ruffin

1



Chaque société dans le high-tech possède son responsable du design : l'un des plus emblématiques de ces dernières années n'est autre que Jony Ive, qui a notamment supervisé de nombreux produits chez Apple. On apprend aujourd'hui que la Pomme est allée faire ses courses chez HTC pour débaucher Scott Croyle, qui occupait le même poste chez HTC.

Dans quel but ? Il semblerait que l'homme va intégrer l'équipe de Beats, que la firme de Cupertino a rachetée en 2014. On ose imaginer alors de nouveaux produits débarqués dans les prochaines années.

Scott Croyle rejoint Apple et Beats

Bien que certaines rumeurs évoquaient la mise en terre progressive de Beats au détriment des produits Apple, nos confrères de 9To5Mac affirment que ce n'est « pas une stratégie qu'Apple envisage de poursuivre ». Preuve en est avec la nouvelle du jour puisque la Pomme a recruté son premier designer en interne pour superviser la conception des produits Beats.



Et le nom est assez important, puisqu'on parle de Scott Croyle, qui menait alors l’équipe de conception de HTC, donnant notamment vie aux HTC One M7 et M8. Par la suite, il a lancé son cabinet de design, avant de créer une startup qui est à l'origine du smartphone Nextbit Robin racheté par Razer.



On croise les doigts pour voir de nouveaux produits Beats très prochainement...



Source