Samsung débauche un expert en semi-conducteurs qui travaillait chez Apple depuis 9 ans !

Apple est l'une des entreprises en Californie qui débauche le plus de talents dans les groupes concurrents, il faut dire que la firme de Cupertino a des arguments de taille pour convaincre les développeurs et ingénieurs. Cependant, Apple se fait aussi débaucher de précieux employé qui participe quotidiennement à d'ambitieux projets pour les futures innovations. Samsung vient de recruter l'un des "génies" de l'équipe qui s'occupe du développement des puces dans les iPhone, iPad...

Coup de maître de la part de Samsung

Le nom "Kim Woo-Pyeong" ne vous dit peut-être rien, mais il s'agit d'un membre de l'équipe de développement des puces AX et MX que vous retrouvez dans les iPhone et Mac. Il a été recruté par Apple en 2014, après avoir travaillé auparavant pour Texas Instruments et Qualcomm, deux grandes entreprises qui ont connu de belles avancées technologiques grâce à sa contribution.



Selon un article de Business Korea, Kim Woo-Pyeong a été débauché il y a quelques semaines par Samsung, l'expert en semi-conducteurs a attiré l'attention du siège en Corée du Sud au début de l'année.

Au-delà de l'aspect salarial qui a dû être un point décisif pendant les négociations, Samsung confie plus de responsabilités à l'ancien employé d'Apple.

L'entreprise a nommé Kim à la tête du centre de solutions de conditionnement. Face à la concurrence toujours plus agressive, Samsung a étendu sa présence dans le domaine des semi-conducteurs ces dernières années. En juin, Samsung a révélé que la fabrication de circuits en 3 nm basés sur une nouvelle conception de transistors avait commencé. Le géant sud-coréen a un objectif depuis longtemps : faire mieux que le "roi" du marché, TSMC.



Business Korea note que l'embauche d'un employé d'Apple par Samsung est "assez rare" compte tenu de la rivalité devenue plus saine entre les deux entreprises. N'oublions pas qu'au-delà de l'aspect concurrentiel entre Apple et Samsung, les deux groupes collaborent toute l'année, notamment sur les écrans d'iPhone où Samsung Display est le principal fournisseur.