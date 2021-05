La FDA a lancé une enquête sur les interférences entre le MagSafe et les pacemakers

Il y a 3 mois, un cardiologue de l'Institut Henry Ford Heart and Vascular alertait les propriétaires d'iPhone 12 qui possèdent un pacemaker. En effet, selon ses expériences, la dernière génération de smartphone d'Apple peut entrer en conflit avec un stimulateur cardiaque. L'article a tellement fait le buzz dans le Heart Rythm Journal que la Food and Drug Administration a décidé d'ouvrir une enquête !

Le MagSafe inquiète les cardiologues

Avec le MagSafe, Apple a voulu apporter une nouvelle manière de recharger votre iPhone ou même de l'installer sur des supports des accessoiristes. Si cette nouveauté a énormément plu chez les clients, elle a déclenché une vague d'inquiétude pour ceux qui possèdent un pacemaker. En effet, selon le cardiologue qui a déclenché l'alerte dans le journal, quand on approche un iPhone 12 de la poitrine d'une personne qui a un pacemaker, celui-ci se désactive temporairement à cause d'une interférence. Dès que l'iPhone s'éloigne, le pacemaker reprend son activité normale !



Aux États-Unis, cette découverte a tellement fait de bruit qu'elle a provoqué l'ouverture d'une enquête approfondie de la FDA. L'administration américaine a publié un communiqué de presse expliquant son intention d'en savoir plus à propos du MagSafe et des interférences envers les stimulateurs cardiaques :

Assurer la sécurité des dispositifs médicaux de notre pays est une pierre angulaire de notre mission de protection des consommateurs, en particulier à mesure que la technologie continue de progresser. Dans le cadre de ce travail, l'agence a examiné des articles récemment publiés décrivant la possibilité que certains téléphones cellulaires, montres intelligentes et autres appareils électroniques grand public avec des aimants à haute intensité de champ puissent temporairement affecter le fonctionnement normal des dispositifs médicaux électroniques implantés, tels que les stimulateurs cardiaques et les défibrillateurs implantables. Sur la base de notre examen, nous avons décidé d'effectuer nos propres tests pour confirmer et aider à éclairer les recommandations appropriées pour les patients et les consommateurs.

La FDA reconnait tout de même que le risque est faible quand un aimant MagSafe s'approche un peu trop près d'un pacemaker, mais mieux vaut quand même être prévoyant !

L'administration demande aux personnes concernées de prendre des précautions suivantes :

les produits électroniques grand public (smartphone, tablette, montre connectée...) d'un dispositif médical implanté. Éviter de transporter des appareils électroniques dans une poche au-dessus du pacemaker (on pense par exemple aux chemises avec une poche sur le devant ou aux vestes avec une poche à l'intérieur).

des appareils électroniques dans une poche au-dessus du pacemaker (on pense par exemple aux chemises avec une poche sur le devant ou aux vestes avec une poche à l'intérieur). Se rapprocher d'un spécialiste de santé pour avoir plus de recommandations afin d'éviter un incident.

La FDA explique également que ce qui arrive aujourd'hui avec le MagSafe dans les iPhone 12 va devenir encore plus fréquent. Les nouvelles technologies se répandent à très grande vitesse, quel que soit l'âge du consommateur.



La firme de Cupertino a confirmé dans une fiche d'assistance que l'aimant MagSafe localisé au dos des iPhone 12 peut interférer avec les appareils médicaux implantés. L'entreprise recommande de rester vigilant !