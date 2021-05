Foxconn : le fournisseur d'Apple touche le milliard de dollars en un trimestre

Alexandre Godard

Foxconn, fabricant d'électronique et partenaire de longue date d'Apple a réalisé un premier trimestre 2021 de folie avec un chiffre de vente avoisinant les un milliard de dollars. L'iPhone 12 n'y est pas étranger.

Foxconn : le milliard en 3 mois

La plupart du temps, nous nous concentrons sur les bénéfices réalisés par les marques qui vendent les produits mais au milieu de tout cela, on en oublierait presque ceux qui vendent les composants aux marques afin que le produit final soit complet.



Si plusieurs fois par an nous parlons des milliards que gagne Apple avec ses produits, il ne faut pas oublier son partenaire Foxconn, géant fabricant d'électronique qui génère également beaucoup d'argent.



Cette société qui s'est occupée de la conception de l'iPhone 12 a généré plus de 28.2 milliards de dollars taïwanais soit environ 1 milliard de dollars américains rien que sur le premier trimestre 2021.

Un chiffre qui dépasse les attentes prévues et qui s'inscrit dans la continuité de son annonce précédente qui dévoilait une augmentation de 44% sur la même période d'où ce chiffre d'un milliard.



En comparaison avec le premier trimestre 2020, cela représente une augmentation de 75 millions de dollars. Les analystes professionnels de ce secteur avaient d'ailleurs planché sur un bénéfice de 875 millions de dollars pour cette même période, ce qui prouve que le secteur fonctionne à merveille malgré les pénuries de composants électroniques actuelles.



Pour expliquer ce chiffre bondissant, certains évoquent le lancement plus tardif que d'habitude de l'iPhone 12 à cause du coronavirus, ce qui aurait décalé la forte demande jusqu'à début 2021 contrairement aux autres années ou cela se calme fin décembre.



