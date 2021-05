Apple souhaite ouvrir un centre dédié aux développeurs à l'Apple Park

Apple a fait de l'Apple Park son siège social en avril 2017. Si on avait pu penser que le géant californien avait déjà réfléchi à toutes les possibilités que pourrait offrir 260 000 m2, on s'est visiblement trompé. Une nouvelle idée a traversé l'esprit des dirigeants d'Apple, celle d'ouvrir un centre dédié au développement en plein cœur de l'Apple Park !

La nouvelle ambition d'Apple

On connait tous l'importance qu'accorde Apple dans le développement des applications sur tout type de support, l'entreprise sait que c'est en partie grâce aux apps que les produits comme l'iPhone, l'iPad ou encore l'Apple TV en sont à battre des records de ventes.

Apple est une entreprise qui cherche toujours à apporter les meilleurs outils à ses développeurs, mais aussi à leur offrir régulièrement des opportunités de faire évoluer leurs applications. Cette proximité avec les développeurs est entrée dans l'ADN de l'entreprise dès le lancement de l'App Store le 11 juillet 2008 !



Une nouvelle révélation a surgi dans le procès Apple Vs Epic Games. En pleine audience, Phil Schiller a expliqué dans son témoignage que la firme de Cupertino travaille à la construction d'un centre dédié aux développeurs qui serait à l'intérieur de l'Apple Park.

Peu de détails ont été communiqués, mais il est possible qu'Apple se serve de ce centre pour accueillir les développeurs afin de leur montrer les futures nouveautés après une WWDC ou un Apple Event. Ce point de rendez-vous pourrait aussi être l'occasion d'organiser des formations pour les développeurs débutants en Californie, mais aussi de les accompagner pour corriger des bugs sur leur application.

Pour l'instant, aucune date n'a été donnée pour l'ouverture de ce centre dédié aux développeurs, on ne sait pas non plus où il sera situé sur l'Apple Park.



