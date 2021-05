Les développeurs soumettent peu d'applications sur watchOS

Il y a 4 heures (Màj il y a 4 heures)

Julien Russo

Le procès qui oppose Apple et Epic Games s'intéresse essentiellement à l'App Store, cause principale du conflit entre les deux entreprises. Un nouveau document mis en avant par la firme de Cupertino montre que l'App Store de watchOS ne rencontre pas beaucoup de succès.

Les développeurs ne s'intéressent pas aux applications watchOS

Les révélations continuent dans les audiences du procès Apple Vs Epic qui a actuellement lieu aux États-Unis. Pour apporter une transparence sur ses pratiques avec sa boutique d'applications, Apple est obligé face à la juge d'apporter des détails sur ce qui se passe en interne.

Nous avons déjà pu voir un grand nombre d'explications sur le processus de validation et de rejet des nouvelles applications sur l'App Store ou encore comment Apple combat les applications frauduleuses.



Aujourd'hui, l'un des dirigeants de l'App Store Trystan Kosmynka a présenté un document inédit montrant le trafic des nouvelles entrées d'applications par OS.

On peut rapidement s'apercevoir que sur la semaine du 16 novembre 2019, il y a un énorme décalage entre certains OS.

Kosmynka explique qu'il y a eu 58 875 applications iOS qui ont été soumises, 681 apps macOS, 142 apps tvOS et seulement 72 apps watchOS !

Vous l'aurez compris, l'Apple Watch n'attire presque pas les développeurs qui préfèrent se concentrer sur un autre OS plutôt que sur watchOS.

Mais comment expliquer cette tendance désavantageuse pour la montre connectée d'Apple ?

Pas besoin d'aller bien loin pour comprendre qu'à cause de son petit écran, l'Apple Watch bride volontairement les possibilités de nombreuses applications. Les développeurs qui souhaitent se lancer dans l'aventure watchOS n'ont pas assez de place pour afficher toutes les options qu'ils désirent ni toutes les fonctionnalités qu'on pourrait retrouver sur leur application iOS.



De plus, les utilisateurs se servent majoritairement de l'Apple Watch pour regarder l'heure, contrôler leur musique quand ils ont leur iPhone dans la poche, le suivi des activités sportives, les notifications... Il est rare de voir quelqu'un qui va jouer sur son Apple Watch, regarder des vidéos ou encore faire du shopping.

La plupart des développeurs semblent avoir fait le choix d'ignorer la version watchOS de leur application suite à un faible intérêt des utilisateurs.



Attention tout de même, il n'en reste pas moins que l'Apple Watch reste un produit intéressant pour énormément d'applications. On pense par exemple aux apps qui suivent votre activité sportive, celles qui surveillent votre sommeil, qui vous permettent de contrôler la domotique à votre domicile, de vous afficher votre itinéraire...



