L'inquiétude de l'Europe face à Apple Pay et Google Pay

Il y a 20 min (Màj il y a 19 min)

Corentin Ruffin

Voilà que l'Autorité de la concurrence et la Commission européenne fait une nouvelle fois parler d'elle autour d'un service d'Apple. Cette fois-ci, c'est Apple Pay qui est dans la ligne de mire (tout comme Google Pay et Amazon Pay), s'inquiétant ainsi de la popularité croissante des outils de paiement sans fil.

Selon eux, les GAFA sont (encore) en train de créer des abus de position dominante, puisque les systèmes d'exploitation iOS et Android n'autorisent pas le NFC aux autres applications de paiement, si ce n'est sur leur service respectif.

L'Europe enquête sur Apple Pay et Google Pay

En refusant d'ouvrir son antenne NFC, Apple entrave clairement le développement de la concurrence et notamment des solutions bancaires de paiement mobile sans contact. Pourquoi donc accepter plus longtemps en Europe ce blocage de la part d'Apple ?



On vu qu'en Inde, Apple a finalement dû renoncer à lancer son application Apple Pay face à la forte concurrence des solutions locales et internationales de paiement mobile, déjà installées, mais aussi face aux exigences du gouvernement indien. Il y a donc des moyens de contraindre Apple comme les autres GAFAs.

Voilà les paroles de Hervé Sitruk, président de France Payment Forums, qui cible ainsi Apple et son Apple Pay, tout comme les autres entreprises avec des services de paiement mobile comme Amazon et Google. Ce sont ces entreprises qui vont être la cible d'une enquête par l'Autorité de la concurrence et la Commission européenne.



Est-ce qu'Apple fait une nouvelle fois abus de position dominante ? On aura bientôt la réponse...



