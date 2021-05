Livraison des Apple TV 4K 2021 à partir du 21 mai

Il y a 3 heures (Màj il y a 3 heures)

Medhi Naitmazi

2



Apple se prépare à envoyer les Apple TV 4K de deuxième génération à ceux qui ont précommandé le 30 avril, les commandes passant désormais à «Préparation à l'expédition» avec une fourchette pour la date de livraison.

Apple prépare l'envoi des nouvelles Apple TV

Apple a commencé à débiter les clients hier, prélude à l'expédition des commandes. Et les premiers clients de la nouvelle Apple TV 4K 2012 ont désormais des dates de livraison estimées entre le vendredi 21 mai et le jeudi 27 mai.



L'‌Apple TV‌ 4K 2 est de conception identique à ‌Apple TV‌ 4K d'origine, mais elle prend en charge le HDR à fréquence d'images élevée et est équipé d'un processeur A12 Bionic plus rapide. Le nouvel ‌Apple TV‌ est accompagné d'une télécommande Siri redessinée doté d'un pavé tactile mixte façon iPod.



Le prix de l'Apple TV 4K commence à 199€ pour 32 Go de stockage, bien qu'il existe également une option de 64 Go disponible pour 229€. La nouvelle Apple TV 4K est toujours disponible à la commande avec des livraisons entre le 25 mai et le 2 juin.



La télécommande ‌Siri‌ à 69€ est disponible de manière autonome pour ceux qui possèdent déjà un ‌Apple TV‌ mais qui souhaitent la nouvelle manette. A noter qu'elle est également livrée avec l'Apple TV HD moins coûteuse.



Les nouveaux modèles iPad Pro M1 et iMac ‌M1‌ devraient également commencer à arriver aux clients à partir de ce vendredi, sauf quelques chanceux qui ont déjà reçu l'iPad Pro 2021.