Une relation extra conjugale aurait poussé Bill Gates à quitter Microsoft

Il y a 47 min

Julien Russo

Bill Gates annonçait l'année dernière quitter le conseil d'administration de Microsoft, une nouvelle qui avait surpris tout le monde. Le fondateur de l'entreprise avait expliqué avoir démissionné pour se concentrer davantage dans ses œuvres caritatives. Mais est-ce vraiment la raison ? Selon les révélations exclusives du Wall Street Journal, Bill Gates a quitté le conseil d'administration pour un motif complètement différent !

Bill Gates aurait été infidèle

Après de nombreuses années à la présidence du conseil d'administration de Microsoft, Bill Gates a annoncé le 14 mars 2020 renoncer à son poste et ne conserver que ses fonctions de conseiller technique auprès des dirigeants de l'entreprise.

Cette nouvelle a fait le tour des médias et l'incompréhension s'est rapidement répandue jusqu'à que Gates donne des explications.

La déclaration du milliardaire était déjà toute prête, ce départ était en lien avec sa volonté de donner plus de temps à La Fondation Gates !



Cette raison qui paraissait crédible et sérieuse ne l'est plus du tout aujourd'hui après le rapport du WSJ. Bill Gates aurait quitté le conseil d'administration de Microsoft à la suite de plusieurs pressions d'autres membres du conseil. En effet, le fondateur était lié à un scandale qui faisait grand bruit en interne chez Microsoft.

Le milliardaire est accusé d'avoir entretenu une relation avec une ingénieure qui travaillait sur l'un des projets de Microsoft. Cette histoire qui date de l'année 2000 a été dénoncée dans une lettre envoyée au conseil d'administration en 2019. Une enquête a été ouverte quelques semaines après la réception du courrier et la nouvelle s'est rapidement propagée parmi les membres du conseil. Selon le rapport, la tension était tellement importante que la plupart des membres ont insisté pour que Bill Gates soit temporairement suspendu de la présidence pendant que l'enquête est en cours.



La porte-parole de Bill Gates a déclaré que l'affaire qui date de plus de 20 ans était désormais close qui tout avait été réglé à l'amiable. Elle a également assuré que le départ de Bill Gates du conseil d'administration de Microsoft n'avait aucun rapport avec cette histoire. Pour apporter une preuve à cette déclaration, la porte-parole a expliqué que Bill Gates avait déjà mentionné quelques années plus tôt sa motivation à apporter une meilleure contribution dans sa fondation.