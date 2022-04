Elon Musk ne veut pas s'associer aux actions philanthropiques de Bill Gates

Les deux hommes combinés pèsent près de 400 milliards de dollars, Elon Musk et Bill Gates figurent parmi les personnes les plus influentes de la planète. Mais leurs points communs s'arrêtent là. Elon Musk a déjà qualifié ses conversations avec Bill Gates de "décevantes" et s'est publiquement moqué de lui sur Twitter à de nombreuses reprises, la dernière fois il y a quelques jours.

Une vision différente entre les deux milliardaires

Il semble que Bill Gates, l'ancien co-fondateur de Microsoft, ait récemment tenté de mettre fin à la querelle entre les deux hommes, en envoyant un message à Elon Musk sur les "possibilités de philanthropie" dont ils pourraient discuter. Cependant, Musk, qui entend démocratiser l'accès aux déplacements sans émission et à maintenir la liberté d'expression sur Internet, a rapidement rejeté l'opportunité offerte par celui qui donne beaucoup de son temps pour le climat et la santé, notamment sur les vaccins.



La raison ? Gates aurait shorté énormément d'actions Tesla, une vente à découvert de l'ordre d'un demi-milliard de dollars. Un « short » est une position vendeuse sur un actif financier, ce qui signifie que l'investisseur anticipe une baisse de son prix dans le futur pour réaliser un gros profit.

Cet échange a fuité sur le réseau social que vient justement d'acquérir Elon Musk pour 44 milliards de dollars. Les captures d'écran ont été divulgués par des "amis d'amis".

M. Gates a souvent parlé de Tesla et de son patron dans des interviews. Bien qu'il fasse souvent l'éloge du constructeur automobile, il a pratiquement confirmé, dans une interview accordée à Bloomberg en février 2021, qu'il avait vendu à découvert TSLA. Il est intéressant de noter que, pour quelqu'un de si impliqué dans la question climatique, Bill Gates n'a pas conduit de voiture électrique avant 2020. Dans une interview avec un YouTuber, Gates a mentionné qu'il avait acheté une Porsche Taycan et que c'était sa première voiture non thermique.



Parmi les derniers pics envoyés par Musk à Gates, le plus célèbre reste la comparaison entre le philanthrope et l'emoji d'homme enceint apparu récemment sur iOS 15.4.



Elon Musk est actuellement la personne la plus riche de la planète, avec une valeur nette de 264 milliards de dollars. Bill Gates est quant à lui au pied du podium, avec 132 milliards de dollars, après avoir été l'homme le plus riche de la planète depuis les années 1990 jusqu'au milieu des années 2010.