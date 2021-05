L'app photo Halide Mark II arrive sur iPad avec "Pro View"

Il y a 25 min

Medhi Naitmazi

Réagir



Trois jours seulement avant que le nouvel iPad Pro 2021 ne commence à arriver chez les clients, les développeurs de l'application de caméra primée Halide ont annoncé la sortie d'une version iPad, complète avec une interface utilisateur personnalisée qui tire parti du plus grand écran.



Halide Mark II débarque sur l'iPad

Lorsque nous avons décidé de créer le meilleur appareil photo pour iPad, nous savions que nous devions le faire correctement. Halide pour iPad est bien plus que la meilleure application de caméra pro iPhone sur un écran plus grand - nous avons repensé Halide de fond en comble pour tirer pleinement parti du nouveau facteur de forme.

L'iPad étant un appareil à deux mains, les développeurs d'Halide ont placé des commandes critiques sur les bords gauche et droit, afin que vous puissiez taper avec vos pouces sans rater votre prise. La nouvelle interface place les commandes juste à côté du déclencheur - toutes les fonctionnalités puissantes de Halide sont aussi faciles à atteindre qu'elles le sont sur l'iPhone. On peut ainsi facilement modifier la vitesse d'obturation, l'ISO, la balance des blancs, etc.



Mais surtout, c'est la nouvelle fonction "Pro View" qui rétrécit l'image pour être dans les limites de votre vision centrale. Voici l'explication du studio Lux Optics :

Avez-vous déjà remarqué que prendre une photo sur un iPad est un défi? Ce n’est pas seulement la partie iPad. Notre vision humaine est divisée en vision centrale et périphérique - vous permettant de ne voir les détails que dans une petite zone. Comme vous tenez les iPad plus près de vous que les iPhones et que leurs écrans sont plus grands, il est presque impossible de bien voir l'ensemble de votre composition.

Pro View est une option en bas à gauche qui réduit l'aperçu jusqu'aux limites de votre vision centrale détaillée. Il est suffisamment grand pour exploiter le grand écran de l'iPad, mais suffisamment petit pour juger de la composition et prendre une bonne photo. Cela crée également un espace supplémentaire pour le mode manuel, un histogramme plus grand, la forme d'onde, la mise au point manuelle et les fonctionnalités professionnelles. Même l'activation des commandes manuelles de l'obturateur et de l'ISO n'interfère pas ou ne se chevauche pas sur le viseur.



Halide a déclaré qu'il y avait plusieurs autres nouvelles fonctionnalités, améliorations et corrections de bogues, y compris une option d'interface utilisateur pour gauchers et une option d'icône d'application gris sidéral.



Les utilisateurs existants peuvent mettre à jour l'application Halide pour accéder automatiquement à l'application iPad sans frais supplémentaires. Les nouveaux utilisateurs doivent savoir que l'app gratuite nécessite un abonnement ou un paiement en une fois :

Annuel : 13,49 €

Mensuel : 1,99 €

Achat unique : 43,99 €



Voici la présentation vidéo de Halide 2.2 :

Si vous avez un iPhone récent et que vous aimez la photo, jetez un oeil à cette application qui a reçu de nombreux prix.

Télécharger l'app gratuite Halide Mark II - Photo pro