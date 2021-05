Apple Music : Dolby Atmos ne sera pas disponible sur Android

Depuis qu'Apple a annoncé Apple Music Lossless, il y a eu de nombreuses interrogations sur la compatibilité avec les AirPods et les HomePod. Si nous avons vu hier soir que ces derniers n'auraient pas le Lossless haute résolution (mais le Lossless de base ainsi que Spatial Audio avec Dolby Atmos), la version Android pose encore question.



Apple Inde vient de confirmer que la qualité sans perte - y compris le niveau Hi-Resolution Lossless - sera bien disponible dans l'application Android d'Apple Music au lancement.

En revanche, la prise en charge de Dolby Atmos n'est pas prévue pour l'application Apple Music Android. Lié à la fonctionnalité Spatial Audio réservée aux produits Apple, il est finalement logique que le Dolby Atmos ne profite pas aux utilisateurs de l'OS concurrent.

Sur Android, vous pourrez diffuser sans perte via LDAC et apt-X HD :

LDAC et apt-X fonctionneront dans le sens où a) ils fourniront sans perte à l'appareil et b) vous obtiendrez une excellente lecture. La nuance qui entre en jeu est que le bluetooth lui-même n'est pas vraiment sans perte, même si LDAC et apt-X sont considérés comme de la hi-fi. La seule façon pour un audiophile d'envisager quelque chose sans perte de bout en bout étant donné que le Bluetooth lui-même n'est pas sans perte, c'est si les écouteurs sont câblés.