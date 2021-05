La mise à jour de GTA 5 pour PS5 et Xbox X sortira le 11 novembre

Il y a 1 heure (Màj il y a 1 heure)

Corentin Ruffin

5



Bien que pour le moment, aucun nouveau Grand Theft Auto ne soit annoncé sur les futures consoles de salon, il se trouve que Rockstar Games travaille depuis plusieurs mois sur une compatibilité avec le cinquième opus.

Il faut dire que plus de 7 ans après sa sortie initiale, le jeu est une véritable poule aux oeufs d'or pour le studio, et les développeurs l'ont bien compris.



Ainsi, de façon récurrente, des mises à jour débarquent, amenant toujours plus de contenu et de modes de jeu. Et la belle nouvelle, c'est que le jeu deviendra bientôt compatible avec la PS5 et la Xbox Series X.

Grand Theft Auto V : une mise à jour next gen pour le 11 novembre

Qu'on l'attendait cette nouvelle : Rockstar Games vient d’annoncer de nouvelles mises à jour pour GTA Online et Red Dead Online à venir, en donnant également des informations sur une compatibilité avec les dernières consoles de Sony et de Microsoft.



C'est donc le 11 novembre 2021 qu'une version améliorée de GTA 5 et de GTA Online sortira sur PlayStation 5 et Xbox Series X/S ! De notre côté, nous sommes impatients de voir les surprises que nous réserve Rockstar Games pour l'occasion, le studio ayant indiqué précédemment que la nouvelle mouture PS5 / Xbox X sera plus belle, c'est un fait, mais aussi plus complète que jamais avec des ajouts importants.



Toutes les informations sur les mises à jour à venir à cette adresse.