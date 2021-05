Les premiers tests et avis sur l'iMac M1 2021

Il y a 1 heure (Màj il y a 32 min)

Alexandre Godard

L'iMac M1 2021 sort officiellement ce vendredi 21 mai mais les premiers tests, avis et déballages commencent depuis quelques heures. L'occasion de récolter plusieurs premières impressions.

Voici les premiers avis et tests

Pas plus tard que ce matin, nous vous avons partagé une vidéo montrant le tout premier déballage de l'iMac M1 alors que l'embargo n'était pas encore levé. Depuis 15 heures (heure française), les restrictions sont levées et les petits chanceux en possession de ce nouvel iMac peuvent donner leurs premières impressions. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que l'iMac 2021 de 24 pouces a fait forte impression.

© The Verge

Déclaration de The Verge :



Je ne suis pas tout à fait convaincu que les modèles plus colorés s'intègrent à l'extérieur des maisons. Mais je dirai que je n'ai jamais vu autant de mes amis, ni autant de gens sur TikTok aussi enthousiasmés par un produit technologique qu'ils semblent l'être avec les iMac colorés. Les teintes ne sont pas désagréables et sont clairement un succès auprès de certaines foules.



Ce modèle d'iMac a obtenu un score plus élevé sur la référence Geekbench 5 monocœur que n'importe quel Mac que nous n'ayons jamais vu auparavant - même l'iMac Pro. Cela signifie que si vous recherchez un appareil pour des tâches quotidiennes, il n'y a littéralement jamais eu de meilleur iMac à acheter.

Au tour de Engadget :

Il a un peu une teinte rosée le long du «menton» sous l'écran, tandis que la coque arrière semble plus nettement orange. Et malgré l'esthétique ludique, l'iMac ressemble toujours à un appareil haut de gamme. J'aime particulièrement la façon dont la lumière rebondit à l'arrière de la base robuste. L'iMac n'a pas eu autant d'énergie Pixar depuis l'époque de l'abat-jour G3.

Le troisième n'est autre que The Guardian :

Il ne fait aucun doute que c'est le meilleur ordinateur tout-en-un 24 pouces disponible et l'un des meilleurs Mac que vous pouvez acheter. Mais ce n'est pas parfait. L'absence de ports USB-A et d'un emplacement pour carte SD signifie que les utilisateurs auront besoin d'adaptateurs pour les équipements plus anciens, mais le fait qu'Apple n'a toujours pas réglé la hauteur de l'iMac reste le plus irritant.

Finissons avec CNET :

Jouer avec le nouvel iMac 24 pouces n'a fait que me rendre plus impatient de voir une version 27 pouces dans le même design. Il en va de même pour les nouvelles options de couleur pour les MacBook ou même le Mac Mini. La marche de deux ans d'Apple vers l'indépendance du processeur semble se dérouler à un rythme rapide, avec un peu de chance, les nouvelles conceptions suivront. Si vous avez un iMac 21,5 pouces vieux de plusieurs années et que vous cherchez à le mettre à jour, foncez.

Comme nous sommes chauvins, nous vous invitons également à vous rendre sur la chaîne YouTube TheiCollection, chaîne française qui a également présenté l'iMac M1 à 15 heures pile.

