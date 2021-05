Les usines de Luxshare et Foxconn sont fermées au Vietnam (COVID-19)

Il y a 4 heures

Alban Martin

Réagir



Deux fournisseurs d'Apple au Vietnam ont été contraints de fermer temporairement leurs usines en raison d'une augmentation localisée des cas de COVID-19. Une mauvaise nouvelle alors que la production des iPad Pro et autres est déjà menacée.



Une mauvaise nouvelle pour Apple

Le gouvernement vietnamien a ordonné la fermeture de quatre parcs industriels, entraînant des fermetures d'usines pour Foxconn et Luxshare, comme le rapporte Bloomberg :

Le Vietnam a demandé à Foxconn Technology Group et Luxshare Precision Industry Co. de fermer temporairement leurs usines en raison d'une poussée de virus dans la région du nord, a déclaré Le Anh Duong, président du Comité populaire de la province de Bac Giang.



Ils mettent en œuvre notre demande de fermer temporairement des usines entières et nous enverrons des responsables de la santé pour les aider à se réorganiser afin de pouvoir reprendre rapidement les opérations et limiter la propagation du virus en même temps», a-t-il déclaré par téléphone. «Nous espérons reprendre l'exploitation de ces usines dans deux semaines pour limiter les perturbations de la chaîne d'approvisionnement mondiale.

Luxshare et Foxconn - tous deux fournisseurs d'Apple - ont des usines dans les parcs industriels de Van Trung et Quang Chau. L'action a été motivée par le fait que plus d'un tiers de tous les cas de COVID-19 au Vietnam proviennent dans la province de Bac Giang.

Tim Cook en visite dans une usine Luxshare en 2017

Le rapport ne précise pas si la production Apple a été touchée, mais cela semble probable. Foxconn a travaillé ces derniers mois à déplacer une partie de sa production iPad et MacBook de la Chine vers le Vietnam; l'usine réservée aux travaux d'assemblage faisait partie de celles qui ont été forcées de fermer; et la production des ordinateurs et tablettes devait commencer au premier semestre de cette année.



Apple aurait déjà eu du mal à produire le dernier iPad Pro 12,9 pouces en raison de la technologie de rétroéclairage miniLED. La société a averti le mois dernier lors de la publication des résultats financiers que les iPad et les Mac seraient probablement en pénurie ce trimestre.



Dans le même temps, la production d'iPhone en Inde est également perturbée par la propagation du virus.