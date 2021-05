Apple lance SignTime et plusieurs nouveautés pour les clients sourds et muets

Il y a 3 heures

Medhi Naitmazi

2



Apple a annoncé aujourd'hui un nouveau service d'accessibilité appelé SignTime destiné aux clients sourds et muets de l'Apple Store en ligne et de l'assistance Apple. Le service mettra les gens en contact avec les équipes AppleCare et Retail Customer Care en utilisant la langue des signes. SignTime sera lancé le 20 mai.



Et Apple ne s'arrête pas là avec des nouveautés sur watchOS, iOS, iPadOS et plus encore.

SignTime pour les clients Apple qui veulent acheter ou être aidés

Apple indique que SignTime sera disponible en American Sign Language (ASL) aux États-Unis, en British Sign Language (BSL) au Royaume-Uni ou en French Sign Language (LSF) en France. Les sessions se dérouleront dans un navigateur Web, idéalement Safari.

Les clients visitant les emplacements de l'Apple Store peuvent également utiliser SignTime pour accéder à distance à un interprète en langue des signes sans réservation préalable. SignTime sera initialement lancé aux États-Unis, au Royaume-Uni et en France, avec des plans d'expansion dans d'autres pays à l'avenir.

AssistiveTouch pour Apple Watch

Pour prendre en charge les utilisateurs à mobilité réduite, Apple introduit également une nouvelle fonctionnalité d'accessibilité pour Apple Watch. AssistiveTouch pour watchOS permet aux utilisateurs ayant des différences de membres du haut du corps de profiter des avantages de l'Apple Watch sans jamais avoir à toucher l'écran ou les commandes. En utilisant des capteurs de mouvement intégrés tels que le gyroscope et l'accéléromètre, ainsi que le capteur de fréquence cardiaque optique et l'apprentissage automatique sur l'appareil, la montre Apple peut détecter des différences subtiles dans les mouvements musculaires et l'activité des tendons, ce qui permet aux utilisateurs de naviguer avec un curseur sur l'écran à travers un série de gestes de la main, comme une pincée ou une crispation. AssistiveTouch sur Apple Watch permet aux clients qui ont des différences de membres de répondre plus facilement aux appels entrants, de contrôler un pointeur de mouvement à l'écran et d'accéder au centre de notifications, au centre de contrôle, etc.

Prise en charge du suivi oculaire pour iPad

iPadOS prendra en charge les appareils de suivi oculaire tiers, ce qui permettra aux utilisateurs de contrôler l'iPad en utilisant uniquement leurs yeux. Plus tard cette année, les appareils MFi compatibles suivront où une personne regarde à l'écran et le pointeur se déplacera pour suivre le regard de la personne, tandis que le contact visuel étendu effectue une action, comme l'activation d'un bouton.

Explorez les images avec VoiceOver

Apple présente de nouvelles fonctionnalités pour VoiceOver, un lecteur d'écran de pointe pour les communautés aveugles et malvoyantes. S'appuyant sur les mises à jour récentes qui ont apporté des descriptions d'images à VoiceOver, les utilisateurs peuvent désormais explorer encore plus de détails sur les personnes, le texte, les données de table et d'autres objets dans les images. Les utilisateurs peuvent parcourir une photo d'un reçu comme un tableau : par ligne et colonne, avec en-têtes de tableau. VoiceOver peut également décrire la position d'une personne avec d'autres objets dans les images.

Conçu pour les aides auditives iPhone et l'assistance audiogramme

Dans une mise à jour importante du programme d'appareils auditifs MFi, Apple ajoute la prise en charge de nouvelles aides auditives bidirectionnelles. Les microphones de ces nouvelles aides auditives permettent aux sourds ou malentendants d'avoir des conversations téléphoniques mains libres et FaceTime. Les modèles de nouvelle génération des partenaires MFi seront disponibles plus tard cette année.

Apple apporte également un support pour la reconnaissance des audiogrammes - des graphiques qui montrent les résultats d'un test auditif - à Headphone Accommodation.

Sons d'arrière-plan

Les sons de tous les jours peuvent être distrayants, inconfortables ou accablants, et pour soutenir la neurodiversité, Apple introduit de nouveaux sons de fond pour aider à minimiser les distractions et aider les utilisateurs à se concentrer, à rester calmes ou à se reposer. Des bruits équilibrés, lumineux ou sombres, ainsi que des sons d'océan, de pluie ou de flux sont diffusés en continu en arrière-plan pour masquer les bruits environnementaux ou externes indésirables, et les sons se mélangent ou se réduisent sous d'autres sons audio et système.

Autres nouveautés

Sound Actions for Switch Control remplace les boutons et commutateurs physiques par des sons de bouche - comme un clic, un pop ou un son «ee» - pour les utilisateurs qui ne parlent pas et qui ont une mobilité limitée.

Les paramètres d'affichage et de taille du texte peuvent être personnalisés dans chaque application pour les utilisateurs souffrant de daltonisme ou d'autres problèmes de vision afin de rendre l'écran plus facile à voir. Les utilisateurs pourront personnaliser ces paramètres application par application pour toutes les applications prises en charge.

Les nouvelles personnalisations Memoji représentent mieux les utilisateurs avec des tubes à oxygène, des implants cochléaires et un casque souple pour les couvre-chefs.



Les Apple Stores célébreront également la Journée mondiale de sensibilisation à l'accessibilité le 20 mai avec des sessions virtuelles de mise en route présentées en langue des signes américaine et en langue des signes britannique. Tout est à retrouver sur le communiqué officiel.