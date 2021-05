Apple Watch Series 7 : un design à bord plat et une couleur verte (rumeur)

Il y a quelques jours encore les rumeurs dévoilaient une annonce et une commercialisation de l'Apple Watch Series 6 courant le mois de septembre. Malheureusement, le spécialiste des indiscrétions...

C'est le grand jour, c'est ce soir que va avoir lieu la keynote depuis l'Apple Park. Au programme, nous attendons (d'après les rumeurs) deux nouveaux iPad et deux nouvelles Apple Watch dont l'une...

L'information qui est assez vague sous-entend que l'Apple Watch Series 7 pourrait avoir un design qui se rapprocherait de celui de l'iPhone 12 ou encore de l' iPad Pro M1 . Ce qui est sûr, c'est qu'il faudra s'attendre à une Apple Watch avec les bords plats, ce qui sera étrange au début étant donné qu'on a toujours connu l'Apple Watch avec les bords arrondis ! En ce qui concerne la seconde révélation dans le podcast de Prosser, on parle d'une toute nouvelle couleur pour l'Apple Watch Series 7. Les consommateurs auront le choix lors de la commande d'une finition... verte ! La couleur sera identique à celle proposée sur l'AirPods Max.

Plusieurs rumeurs circulent depuis le début de l'année à propos de l'Apple Watch Series 7. Toutes les indiscrétions affirment que le géant californien chercherait à frapper un gros coup grâce aux fonctions santé, ce qui permettrait une nouvelle fois de prendre une nette avance sur la concurrence ! Nous avons appris que l'Apple Watch Series 7 pourrait proposer un capteur de glycémie , ce pourrait même être l'argument principal dans les campagnes marketing. Si cette rumeur de capteur pour les diabétiques est une bonne nouvelle, de nouvelles informations viennent aujourd'hui s'ajouter. Le célèbre leaker Jon Prosser a expliqué dans son dernier podcasts sur YouTube que l'Apple Watch Series 7 pourrait apporter un tout nouveau design . Sans donner plus de détails, Prosser explique que la refonte pourrait se rapprocher de celle d'autres mises à jour matérielles survenues sur d'autres produits Apple.

L'Apple Watch rencontre un énorme succès sur le marché des montres connectées à l'international. Il faut dire qu'Apple fait tout pour conserver cette bonne dynamique et permettre à sa montre de convaincre toujours plus de nouveaux clients. Le leaker Jon Prosser vient de révéler deux nouvelles informations sur l'Apple Watch Series 7 qui devrait être annoncée dans les prochains mois.

