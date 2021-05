Bons plans iOS : Neverwinter Nights, Crystal Cove, Feelu

Hier à 23:22

Corentin Ruffin

Les bons plans iOS du jour : 4 applis gratuites, 3 jeux gratuits et 3 promos avec notamment Neverwinter Nights, Crystal Cove, Feelu. L'occasion d'économiser 33,2€ !



Applications gratuites iOS :

Reflexes (App, iPhone, v1.2, 35 Mo, iOS 13.0, Sliced Backhand Ltd) passe de 3,49 € à gratuit. Reflexes vous permet de vous lever et de vous déplacer grâce à des activités de réalité augmentée. Placez simplement votre iPhone contre un mur, une bouteille d'eau ou tout autre objet solide et assurez-vous que tout, des genoux vers le haut, se trouve dans le viseur. Ensuite, frappez les cibles telles qu'elles apparaissent à l'écran.



Vous pouvez choisir parmi cinq activités différentes, trois durées et quatre vitesses de jeu. Reflexes comprend également la possibilité d'enregistrer vos activités, le support Apple Watch et l'intégration de l'application Santé.



Les + : L'allié parfait pour vous faire lever du canapé Télécharger l'app gratuite Reflexes





PhotoTangler (App, iPhone / iPad, v2.22, 2 Mo, iOS 8.0, Kurt Miller) passe de 3,49 € à gratuit. PhotoTangler Collage Maker est une application d'images qui transforme instantanément vos photos préférées en beaux collages. Il vous permet de les mélanger de façon unique et créative. C'est facile, amusant, et les résultats semblent magiques ! Il suffit de déposer des photos, et de regarder PhotoTangler les mélanger ensemble avec toutes les autres photos à proximité. N'importe qui peut obtenir un résultat magnifique et professionnel en deux secondes.



On peut évidemment personnaliser le résultat, choisir le fondu, l'ombre, etc. De même, il est possible d'ajouter du texte et de choisir la résolution de sortie ainsi que le ratio.



Pas mal pour ceux qui partage leur moment en famille sur Facebook par exemple.



Les + : Les outils Télécharger l'app gratuite PhotoTangler





Calcvier (App, iPhone / iPad, v1.3.4, 5 Mo, iOS 11.0, Sergei Shpygar) passe de 2,29 € à gratuit. Le pavé numérique Calcvier transforme votre clavier en calculatrice ! Ajoutez une calculatrice pour effectuer des calculs rapides n’importe où.



Pas besoin de basculer entre les applications ou d'utiliser un widget...



Les + : Pratique Télécharger l'app gratuite Calcvier





Feelu (App, iPhone / iPad, v2.0, 181 Mo, iOS 12.1, Little Whale Inc.) passe de 2,29 € à gratuit. Feelu aide tous les enfants à reconnaître leurs sentiments pour devenir en meilleure santé mentale, y compris les enfants autistes et ceux qui ont des besoins spéciaux. L'application se concentre sur le fait d'être attentif, gentil et reconnaissant. Explorez différents sentiments et apprenez à réagir à des événements ou à des incidents comme l'intimidation.



Feelu encourage la gentillesse et enseigne la compassion pour tous les êtres humains et les animaux. Il existe également une section de méditation qui leur apprend à détendre leur corps et à calmer leur esprit.



Les + : Pour détendre votre enfant Télécharger l'app gratuite Feelu





Jeux gratuits iOS :

Crystal Cove (Jeu, Jeux de société, iPhone / iPad, v1.1.9, 14 Mo, iOS 12.0, Andrey Spencer) passe de 1,09 € à gratuit. Le jeu Crystal Cove est un match-3 comme on aime découvrir : vous allez devoir empiler des triangles de couleurs les uns sur les autres et essayez de réunir les mêmes couleurs ensemble pour les faire disparaître.



Comme la plupart du temps dans ces jeux, la partie prend fin quand le plateau est plein. Télécharger le jeu gratuit Crystal Cove





Rogue Knight: Infested Lands (Jeu, Stratégie / Jeux de rôle, iPhone / iPad, v1.4, 38 Mo, iOS 10.0, Luis Regueira) passe de 3,49 € à gratuit. Combattez ou frayez-vous un chemin à travers des hordes de monstres pour tenter de traquer le sorcier noir Zogorath dans ce roguelike au tour par tour. Utilisez des parchemins magiques, des potions et des compétences pour déjouer vos ennemis, mais soyez prudent; les compétences coûtent de l'endurance et certains objets sont plus utiles dans certaines situations que dans d'autres…



Caractéristiques:

- utilisez la furtivité pour vous faufiler ou tendre une embuscade aux ennemis en vous cachant ou en restant hors de leur vue

- utilisez votre épée, votre arc ou votre bouclier tactiquement pour éliminer les ennemis

- personnalisez votre personnage en choisissant parmi une grande variété de compétences lors de la montée de niveau, en élargissant vos possibilités tactiques et stratégiques



Les + : Très complet

Le côté pixel-art Télécharger le jeu gratuit Rogue Knight: Infested Lands





Spinner (Jeu, Divertissement, iPhone / iPad, v2.0.0, 74 Mo, iOS 9.0, Mehdi Heravi) passe de 2,29 € à gratuit. Spinner est une application de roue de fortune décisionnelle qui vous permet de créer des roues personnalisées pour toutes les occasions. Utilisez la roue comme sélecteur de nom aléatoire, pour choisir une couleur aléatoire ou tout autre élément auquel vous pouvez penser.



Vous n'arrivez pas à décider quoi manger pour le dîner? Pas de problème, Spinner vous a couvert. L'application vous permet également de choisir entre différents thèmes et de partager les résultats avec des amis.



Les + : Pour les grands indécis Télécharger le jeu gratuit Spinner





Promotions iOS :

Boolitaire (Jeu, Cartes / Jeux de rôle, iPhone / iPad, v1.3.5, 121 Mo, iOS 13.0, Martin Knopf) passe de 2,29 € à 1,09 €. Survivez à un jeu de 54 cartes dans ce solitaire ressemblant à un RPG.



Essayez de terminer chaque tour avec le plus de points de vie possible et le plus de puissance de bouclier possible. Gérez bien vos ressources en jouant les cartes dans le bon ordre, en les retournant et en prenant parfois des risques. Télécharger Boolitaire à 1,09 €





Neverwinter Nights (Jeu, Jeux de rôle / Aventure, iPhone / iPad, v1.0.3, 2,7 Go, iOS 9.0, Overhaul Games) passe de 10,99 € à 5,49 €. Neverwinter Nights est un RPG classique de type Donjons & Dragons sorti en 2002 sur PC et amélioré pour la plateforme d'Apple. Ainsi, prévoyez plus de 100 heures de jeu avec la campagne originale, ainsi que les DLC gratuites. Jouez en solo ou faites équipe avec des amis pour une grande aventure à travers les Royaumes Oubliés.



En plus de la campagne classique Neverwinter Nights, la version iOS comprend six aventures DLC gratuites : Shadows of Undrentide, Hordes of the Underdark, Kingmaker, ShadowGuard, Witch’s Wake et le pack aventure.

Télécharger Neverwinter Nights à 5,49 €