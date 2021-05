Pour le fondateur de Telegram, les produits d'Apple sont moyenâgeux

Hier à 23:52 (Màj hier à 23:52)

Corentin Ruffin

3



Il semblerait que le créateur de l'application de messagerie Telegram (v7.7, 169 Mo, iOS 9.0), Pavel Durov, ne voit pas Apple et ses produits d'un bon oeil. Lors d'une récente interview accordée au New York Times, l'homme a publiquement critiqué la Pomme et ses créations.



Selon lui, les appareils que la firme de Cupertino vend sont moyenâgeux et évoque également "l’approche totalitaire de cette dernière, comprenant qu'elle soit "si appréciée par le Parti communiste chinois".

Le créateur de Telegram s'en prend à Apple

Il semblerait que Pavel Durov, créateur de Telegram, et Tim Cook ne passeront pas leurs prochaines vacances ensemble. Dans une interview publiée par le New York Times, celui-ci s'en prend aux produits d'Apple :

Apple est très efficace dans la poursuite de son modèle commercial, basé sur la vente de matériel obsolète et hors de prix à des clients bloqués dans leur écosystème. Chaque fois que je dois utiliser un iPhone pour tester notre application iOS, j'ai l'impression d'être renvoyé au Moyen Âge. Les écrans 60 Hz de l’iPhone ne peuvent pas rivaliser avec les écrans 120 Hz des téléphones Android modernes qui prennent en charge des animations beaucoup plus fluides.

Il va encore plus loin en attaquant les utilisateurs d'iPhone qui ne sont autres que des "esclaves numériques d'Apple".

Il n’est pas étonnant que l’approche totalitaire d’Apple soit si appréciée par le Parti communiste chinois, qui, grâce à Apple, a désormais un contrôle total sur les applications et les données de tous ses citoyens qui dépendent des iPhones.

Le ton est donné...

Télécharger l'app gratuite Telegram