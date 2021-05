Justin Trudeau a un ordinateur HP avec un autocollant Apple

Ce qui a provoqué le déclic aux internautes, c'est le logo Apple légèrement de travers à l'arrière, le câble arrondi pour recharger l'ordinateur et bien sûr la copie d'écran à droite qui montre bien qu'il s'agit de Windows 10 . Mais du coup... Le Premier ministre canadien a-t-il acheté un ordinateur portable HP ? Pas du tout selon un porte-parole du Parti libéral, lors d'une déclaration au média Vice , il a expliqué qu'il ne s'agit pas du tout de l'ordinateur de Justin Trudeau. En réalité, il l'a emprunté à un membre de l'association pour remercier les bénévoles tous présents en visioconférence.

Les faits se sont passé il y a quelques mois, alors que Justin Trudeau discutait en visioconférence dans le cadre de l'une de ses actions pour une association du Canada, le Premier ministre a été surpris en train de discuter sur un faux MacBook . En effet, l'ordinateur est en réalité un ordinateur portable de la marque Hewlett-Packard , le logo de l'entreprise à l'arrière a été recouvert par le logo d'Apple, le déguisement parfait pour faire passer l'ordinateur pour un MacBook ! L'image est restée pendant de nombreuses semaines sur le site Web du Parti libéral , jusqu'à que l'image soit diffusée puis partagé en masse sur Facebook et Twitter. Certains y ont été à la moquerie, d'autres n'ont pas compris pourquoi Justin Trudeau n'achetait pas un MacBook directement.

Ce n'est pas la première fois qu'on voit quelqu'un qui possède un PC portable avec un autocollant Apple au dos de celui-ci. Si on a l'habitude de voir cela dans l'amphithéâtre d'une université, on a rarement l'occasion de le voir quand il s'agit d'un Premier ministre devant la presse !

iPhoneSoft finance la production de son contenu et ses serveurs grâce à une publicité modérée et non intrusive. Merci d'ajouter iPhoneSoft.fr en exception de votre bloqueur de publicité.