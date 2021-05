Qualcomm améliore le modem 5G Snapdragon x65 pour l'iPhone 14

Qualcomm a annoncé aujourd'hui par communiqué une version améliorée de son modem Snapdragon X65 5G avec une efficacité énergétique améliorée et une prise en charge plus large de la mmWave, une exigence clé avant le déploiement des réseaux à ondes millimétriques en Chine. Il s'agit de la 4ème génération de puces 5G.

La X65 sera certainement dans les iPhone 2022

Plus précisément, le modem X65 nouvelle version prend désormais en charge une bande passante plus large de 200 MHz dans le spectre mmWave, tandis que les nouvelles technologies d'économie d'énergie faisant partie de "Qualcomm 5G PowerSave 2.0" permettent une plus longue durée de vie de la batterie. Ces améliorations sont possibles car le modem Snapdragon X65 possède une architecture logicielle évolutive, ce qui permet d'apporter des améliorations au modem au fil du temps.

Lancé pour la première fois en février, le Snapdragon X65 est le premier système de modem et d'antenne 10 Gigabit 5G au monde pour smartphones, permettant des vitesses de données théoriques allant jusqu'à 10 gigabits par seconde. Apple utilisera probablement le Snapdragon X65 dans les iPhones 2022, dans le cadre d'un contrat pluriannuel avec Qualcomm, en s'appuyant sur le Snapdragon X55 dans la gamme iPhone 12 et probablement le Snapdragon X60 dans la gamme iPhone 13.



Comme avec le Snapdragon X60, le Snapdragon X65 peut agréger les données des bandes mmWave et sous-6GHz simultanément pour obtenir une combinaison optimale de couverture à haute vitesse et à faible latence, ce qui se traduit par une expérience 5G améliorée sur l'iPhone.



La technologie à ondes millimétriques est un ensemble de fréquences 5G qui promettent des vitesses ultra-rapides sur de courtes distances, ce qui le rend le mieux adapté aux zones urbaines denses. En comparaison, la 5G inférieure à 6 GHz est généralement plus lente que mmWave, mais les signaux voyagent plus loin, desservant mieux les zones suburbaines et rurales. La prise en charge de mmWave sur les modèles d'iPhone 12 est limitée aux États-Unis, mais des rumeurs suggèrent que les modèles d'iPhone 13 et d'iPhone 13 Pro pourraient prendre en charge mmWave dans d'autres pays.



Le Snapdragon X65 pourrait être le dernier modem Qualcomm utilisé dans les iPhones, car l'analyste Ming-Chi Kuo et d'autres sources ont prévu qu'Apple se prépare à passer à son modem 5G maison pour iPhone à partir de 2023.