Selon Spotify, Apple est un "intimidateur impitoyable"

Il y a 44 min (Màj il y a 38 min)

Julien Russo

Spotify fait partie des entreprises qui ne supportent plus le comportement d'Apple avec son App Store. Le service de streaming n'hésite pas à exprimer son désaccord avec la firme de Cupertino et même à la critiquer publiquement dans l'un des journaux les plus populaires aux États-Unis.

Spotify se lâche face à Apple

Spotify a beau être le service de streaming le plus utilisé dans le monde avec plusieurs de millions d'abonnés en plus par rapport à Apple Music, il n'en reste pas moins que Spotify continue à se dire "victime" des pratiques anticoncurrentielles d'Apple avec l'App Store.

Horacio Gutierrez le responsable des affaires mondiales et directeur juridique de Spotify s'est exprimé dans un article d'opinion publié dans le Wall Street Journal.



Dans sa déclaration, Gutierrez ne mâche pas ses mots envers Apple, il explique qu'on peut admirer Apple et tout ce que l'entreprise a apporté au monde, mais il assure que le géant californien a aussi un côté sombre et brutal.

Apple conçoit, développe et vend certains des produits matériels les plus recherchés au monde. Et pour beaucoup, Steve Jobs reste une figure de révérence, donnant à l'entreprise qu'il a créée une lueur durable. Mon entreprise est l'une des rares à insister sur le fait que sous cet extérieur se trouve un intimidateur impitoyable qui utilise sa domination pour entraver ses concurrents. Mais au cours des deux dernières années, les organismes de réglementation du monde entier ont finalement commencé à examiner la conduite d'Apple. Beaucoup n'aiment pas ce qu'ils voient.

Gutierrez est aussi revenu sur la décision de l'UE, pour rappel, la Commission européenne a reconnu pour la première fois un abus de position d'Apple après une longue enquête. Ce qui a été reproché à la firme de Cupertino, c'est d'interdire aux développeurs de mentionner un autre paiement que celui de l'App Store aux utilisateurs iOS.



Le directeur juridique de Spotify voit cela comme une stratégie pour que les utilisateurs passent par l'App Store pour payer leur abonnement et pas par Spotify directement ! Rien que sur ce détail, Gutierrez affirme qu'il s'agit d'une pratique anticoncurrentielle qui donne l'avantage à Apple Music qui est aujourd'hui le plus grand concurrent de Spotify.

En ce qui concerne la commission de 30%, le directeur juridique mentionne des frais exorbitants que ne peut prendre en compte Spotify dans ses comptes.



Le directeur juridique se dit "heureux" que Spotify ne soit plus la seule entreprise qui ose contester les pratiques d'Apple :

La bonne nouvelle est que Spotify n'est plus le seul à le dire. Enfin, ceux qui sont en mesure de faire quelque chose ont vu au-delà de la façade d'Apple et commencent à agir dans l'intérêt des innovateurs et des consommateurs du monde entier.

