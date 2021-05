60 Seconds! Reatomized : le chaos revient la semaine prochaine sur l'App Store

Il y a 55 min (Màj il y a 54 min)

Corentin Ruffin

Réagir



En 2015, nous avions la chance de faire connaissance avec le jeu 60 Seconds! du studio Robot Gentleman. Celui-ci prenait la forme d'un jeu de survie suite à une apocalypse nucléaire : on a alors 60 secondes pour rassembler un maximum d'affaires de survie avant de se diriger vers un abri atomique.

S'en suivent des choix à faire pour faire survivre (ou non) sa petite famille et tenir le plus longtemps possible. La belle nouvelle, c'est que la remasterisation du jeu est désormais en précommande sur l'App Store, avec une sortie prévue la semaine prochaine. Voici le trailer de 60 Seconds! Reatomized (v1.0.1, 465 Mo, iOS 9.0) :

60 Seconds! Reatomized en précommande sur l'App Store

Dans 60 Seconds! Reatomized, Dolores, Ted, Mary Jane et Timmy sont de retour pour affronter l'apocalypse nucléaire dans cette nouvelle édition remasterisée de l'aventure atomique classique avec un support graphique haute résolution, des graphismes 2D revisités et des textures 3D peintes à la main, un nouveau menu interactif, une interface améliorée, une actualisation technique, et... du nouveau contenu !

Cette remasterisation présente donc le même concept de base que le jeu original, mais avec des visuels revisités une nouvelle interface utilisateur, un menu interactif et du nouveau contenu. On retrouve ainsi un nouveau mode de jeu et des défis de survie qui sont «des histoires courtes et uniques qui mettront vos compétences de survie à l'épreuve!».



On a déjà hâte !

Télécharger le jeu 60 Seconds! Reatomized