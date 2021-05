Apple TV Plus annonce la série dystopique "Wool"

Il y a 2 heures

Medhi Naitmazi

Apple a signé une commande directe pour la série "Wool", un prochain drame dystopique basé sur le livre du même nom de Hugh Howey. La série de 10 épisodes mettra en vedette Rebecca Ferguson, connue pour ses apparitions dans les films «Mission Impossible», «The Girl in the train», «Men in Black», et plus encore.

La série « Wool » sur fond de régime totalitaire

"Wool" se déroule dans un futur lointain où la planète est devenue toxique et incapable de maintenir la vie. Les gens vivent dans des silos géants sous terre, soumis à des règles et réglementations restrictives qui, selon eux, sont conçues pour assurer leur sécurité. Un sentiment qui fait écho à la période de pandémie mondiale actuelle.

Ferguson y jouera Juliette, une mécanicienne qui travaille dans les profondeurs inférieures du silo. Elle a été promue shérif après que l'ancien shérif ait été expulsé du silo, et dans son nouveau rôle, elle découvre des allusions à une sinistre conspiration.



On ne sait pas encore quand "Wool" sera présenté en première sur Apple TV+, mais la série est produite par AMC Studios avec Graham Yost servant de showrunner. Décidément, Apple met les bouchées doubles pour produire du contenu exclusif avec des annonces chaque semaine.