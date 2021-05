L'application Apple Store sur iPad change de design

L'application Apple Store est devenue un atout majeur dans la vente en ligne, véritable alternative à l'Apple Store en ligne version web, l'app est utilisée par de nombreux clients pour faire leurs achats. Pour maintenir une application au goût du jour, Apple a lancé un nouveau design avec une barre latérale !

Énorme rafraîchissement de l'Apple Store sur iPadOS

Les utilisateurs d'iPad qui ont l'habitude de passer commande sur l'application Apple Store ont eu une surprise lors de l'ouverture de l'application suite à la dernière mise à jour !

En effet, les développeurs d'Apple ont réalisé d'importantes modifications pour introduire un design plus simple et une organisation plus ordonnée.



Vous allez pouvoir retrouver une barre latérale sur le côté gauche de l'écran, celle-ci vous mettra en priorité les informations liées à votre compte (les récentes commandes, vos produits favoris, les détails de votre compte...).

En bas, vous trouverez toutes les catégories de l'Apple Store en ligne, avec les rubriques Mac, iPhone, iPad, Apple Watch... Apple a bien séparé les deux sections pour éviter que tout soit mélangé.



Au niveau de la mise en avant des produits, la présentation est exactement la même que la version précédente de l'application.

Dans la version 5.12, Apple a facilité l'ajout d'un clavier et/ou d'un Apple Pencil lorsque vous commandez un iPad (il faut bien trouver des astuces pour augmenter le chiffre d'affaires).

Autrement changement sympathique, c'est l'ajout des Sessions Today at Apple dans la barre latérale gauche. Réserver une place dans l'une des sessions disponibles à côté de chez vous va devenir un jeu d'enfant !

Vous allez avoir une visibilité rapide sur les places restantes dans les sessions de chaque Apple Store, dès qu'il y en aura une qui vous intéresse, la réservation se fera en quelques secondes.



La nouvelle version de l'application améliore également la fluidité lors de la navigation, la firme de Cupertino a misé sur le confort et la réactivité quand vous faites défiler les présentations des nouveaux produits.

