Apple vend des manettes PS5 DualSense sur l'Apple Store

Il y a 3 heures (Màj il y a 3 heures)

Corentin Ruffin

Avec la récente mise en place d'iOS 14.5, Apple a ajouté une compatibilité entre ces appareils et la nouvelle manette de la PlayStation 5 : la DualSense. Et pour aller encore plus loin, la firme à la Pomme vend désormais l'accessoire dans sa boutique en ligne, pour le moment uniquement aux États-Unis.

Pour un prix de 69,95€, tarif moyen sur le marché, vous pourrez ainsi mettre la main sur l'excellent contrôleur de Sony.

Apple se met à vendre des manettes DualSense

Élevez votre jeu avec la manette sans fil PlayStation DualSense. Il s'associe directement avec votre iPad, iPhone, Mac ou Apple TV compatible via Bluetooth, apportant le confort PlayStation® caractéristique et la précision nouvelle génération à votre expérience de jeu. Et il est compatible avec des milliers de jeux compatibles avec les manettes, y compris ceux d’Apple Arcade.

Apple a récemment commencé à vendre le contrôleur de jeu sans fil PS5 DualSense via sa boutique en ligne. Les commandes passées aujourd'hui devraient être livrées la semaine prochaine aux États-Unis. Pour rappel, cette compatibilité entre les appareils Apple et la manette de Sony a été ajoutée avec les mises à jour iOS 14.5, iPadOS 14.5, tvOS 14.5 et macOS 11.3 publiés le mois dernier.