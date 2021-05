La nouvelle Apple TV 4K 2021 prend en charge HDMI ARC

Medhi Naitmazi

Avec la nouvelle Apple TV 4K, tvOS 14.5 prend en charge HDMI ARC et eARC pour la première fois. Cela signifie que tout le son de toutes les sources d'entrée peut désormais être diffusé sur les haut-parleurs HomePod, en supposant que vous disposiez d'un téléviseur compatible ARC.

Du nouveau pour le combo Apple TV + HomePod

Il y a peu, Apple activait les HomePods pour être utilisés comme sortie audio par défaut pour Apple TV. Cela a permis au son de l'Apple TV d'être envoyé aux haut-parleurs HomePod, avec une scène sonore Dolby Atmos simulée.



Ce que permet eARC / ARC, c'est qu'un accessoire connecté via HDMI de type barre de son par exemple, devienne la sortie haut-parleur globale du téléviseur. Cela signifie que tout l'audio des consoles de jeux, des décodeurs câblés, et autre peut être acheminé vers l'Apple TV avec le son diffusé sur les HomePods. Avec la prise en charge ARC, le HomePod peut être utilisé pour reproduire toutes les sources sonores sur le téléviseur réel, pas seulement lors de l'utilisation de l'Apple TV elle-même.

Cela fait du combo "Apple TV + HomePod" une option beaucoup plus convaincante pour le système de haut-parleurs principal de votre téléviseur de salon.



Pour que cela fonctionne, vous avez besoin d'une Apple TV 4K de deuxième génération, de haut-parleurs HomePod et d'un téléviseur compatible prenant en charge HDMI ARC ou eARC. Vous pouvez voir les instructions de configuration complètes sur la page d'assistance d'Apple.



Fait inhabituel pour un produit Apple, la fonction «Audio Return Channel» est désignée «beta» dans l'interface Apple TV. Cependant, le plus gros problème est que toutes les fonctionnalités audio par défaut sur Apple TV ne fonctionnent qu'avec le gros HomePod… le HomePod qu'Apple a abandonné il y a quelques mois. Le HomePod mini à 99€ n'est malheureusement pas pris en charge. Pas pour l'instant en tout cas.



L'inclusion d'ARC dans cette dernière génération d'Apple TV montre qu'Apple avait de plus grandes ambitions pour le HomePod en tant que haut-parleur de salon sans fil, avant que le produit ne soit brusquement abandonné. La vision à long terme d'Apple pour le salon reste floue. Un rapport de Bloomberg plus tôt cette année indiquait qu'Apple explorait une enceinte de nouvelle génération comprenant des haut-parleurs et une caméra FaceTime.



Si cela vous intéresse, il reste quelques HomePod classiques à vendre chez Boulanger.