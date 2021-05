Release Candidate 2 pour iOS 14.6 et iPadOS 14.6

Apple publie ce soir la seconde Release Candidate d'iOS 14.6 et d'iPadOS 14.6. Cette mise à jour est très certainement la dernière bêta avant le déploiement de la version finale à l'ensemble des utilisateurs.

Nouvelle Release Candidate d'iOS 14.6 est disponible pour les développeurs

Apple vient de mettre en ligne la deuxième Release Candidate d'iOS 14.6 et d'iPadOS 14.6. Les personnes concernées peuvent installer la nouvelle bêta en installant le profil d’approvisionnement depuis l'Apple Developer Center ou directement dans les réglages de leur appareil dans Général et Mise à jour logicielle si le profil est déjà installé. Si vous ne la voyez pas encore, il faut attendre encore un peu, le déploiement est en cours.

Les nouveautés ne sont pas très nombreuses mais certaines sont importantes comme l’arrivée d’Apple Music Lossless et Spatial Audio avec Dolby Atmos.



Spatial Audio fournira une expérience audio immersive qui donne l'impression que la musique vient de tout autour de vous, tandis que Lossless Audio fournira une musique de meilleure qualité qui sonne exactement comme lorsque les artistes l’enregistrent en studio. Au lancement, des milliers de pistes seront compatibles avec Spatial Audio, et plus de 20 000 chansons prendront en charge Lossless Audio. D'ici la fin de l'année, 75 millions de chansons le soutiendront.



Voici toutes les nouveautés iOS 14.6 :

Apple Card Family aux États-Unis : la carte d'Apple peut être partagée avec cinq personnes de la même famille (avec un âge minimum de 13 ans). Elle permet aussi aux familles de suivre les dépenses et de limiter les dépenses des enfants.

aux États-Unis : la carte d'Apple peut être partagée avec cinq personnes de la même famille (avec un âge minimum de 13 ans). Elle permet aussi aux familles de suivre les dépenses et de limiter les dépenses des enfants. L'application Podcasts permet désormais la prise en charge des abonnements pour les chaînes et émissions individuelles

permet désormais la prise en charge des abonnements pour les chaînes et émissions individuelles Une version HiFi à Apple Music pour une qualité sans perte et l'ajout du Dolby Atmos et du Spatial Audio. Les utilisateurs des AirPods Pro, AirPods Max, mais aussi les utilisateurs d'iPhone, d'iPad et de Mac récents pourront en profiter.

pour une qualité sans perte et l'ajout du Dolby Atmos et du Spatial Audio. Les utilisateurs des AirPods Pro, AirPods Max, mais aussi les utilisateurs d'iPhone, d'iPad et de Mac récents pourront en profiter. Un nouveau paramètre d'accessibilité voit également le jour. Il va être possible de déverrouiller un iPhone en utilisant la voix (uniquement après un redémarrage)

voit également le jour. Il va être possible de déverrouiller un iPhone en utilisant la voix (uniquement après un redémarrage) Un nouveau système qui vous propose d'installer la version finale de la bêta ou bien de continuer sur le programme de bêta test.

de la bêta ou bien de sur le programme de bêta test. AirTags : les utilisateurs de l'application Localiser pourront utiliser une adresse e-mail pour enregistrer un AirTag ou tout autre élément compatible avec Localiser en mode Perdu

Pas d'informations pour l'instant concernant la disponibilité aux testeurs publics. Il est probable qu'ils aient l'accès dans la soirée ou au plus tard demain. Quant à la version finale, rendez-vous la semaine prochaine ou celle d’après au grand maximum.