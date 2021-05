Samorost 1 : la version remasterisée est disponible sur l'App Store

il y a 5 heures

Corentin Ruffin

Doit-on encore présenter la saga vidéoludique Samorost ? Pour ceux qui ne connaitraient pas, on parle d'un premier jeu sorti en 2003 et qui a rencontré un succès quasi immédiat sur les différentes plateformes. Pour la recette du succès, prenez un jeu d'aventure et de point'n'click, ajoutez-y un héros avec l'apparence d'un lutin accompagné de son chien puis proposez le tout avec des graphismes cartoon.

Depuis, un second et un troisième opus ont vu le jour sur nos appareils iOS, mais malheureusement, la version originale a disparu de l'App Store. Quelques mois en arrière, Amanita Design a annoncé travailler sur une version remasterisée de cet excellent opus. Il est disponible depuis quelques heures sur l'App Store, le Play Store et sur Steam. Le trailer :

Samorost : de retour sur l'App Store

Redécouvrez les débuts de la série Samorost avec l'aventure originale du gnome de l'espace, sortie en 2003. Avec un son remastérisé, des graphismes améliorés et une nouvelle bande originale par Floex.

Samorost 1 a été créé à l'origine par Jakub Dvorsky alors qu'il était étudiant à l'Académie des Arts, de l'Architecture et du Design de Prague. S'en suit un véritable succès pour ce dernier, qui a depuis créé son studio et sorti deux autres opus.



Vous pouvez télécharger Samorost 1 sur l'App Store gratuitement !

Télécharger le jeu gratuit Samorost 1