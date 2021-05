iOS 14.6 et iPadOS 14.6 sont disponibles au téléchargement

Medhi Naitmazi

La mise à jour iOS 14.6 vient d'arriver, quelques semaines après iOS 14.5 qui apportait de nombreuses nouveautés. Cette version est plus légère mais pas moins importante car on trouve notamment Apple Music Lossless qui permet d'avoir une qualité d'écoute largement supérieure.

À vos téléchargements pour iOS 14.6

Sans plus tard, rendez-vous dans Réglages > Général > Mise à jour logicielle pour télécharger la nouvelle version pour les iPhone et iPad compatibles.

Sinon, vous pouvez procéder à l’installation manuelle depuis le Finder sous macOS Catalina et supérieur, ou depuis iTunes sur les anciennes versions et sur Windows.

Comme chaque version majeure, les nouveautés sont assez importantes, même si cette fois la liste est plus courte que sur les précédentes moutures. Voici les principales évolutions :

Le support de l'iPad Pro 2021 sorti vendredi

Le nouveau service Podcasts Subscriptions annoncé au dernier keynote

La nouvelle façon de gérer le retour aux versions publiques quand on est sur une bêta (plus besoin de supprimer le profil)

Apple Music Lossless avec Spatial Audio et Dolby Atmos (prêt dans la mise à jour, mais pas encore lancé)

La fonction Apple Card Family aux États-Unis

La possibilité d'ajouter un email pour mettre AirTag ou tout autre élément compatible avec Localiser en mode "Perdu".

Les notes de version complètes d'Apple :

Podcasts

Prise en charge des abonnements pour les chaînes et les programmes individuels

AirTag et Localiser

Option de mode perdu permettant d’ajouter une adresse e-mail au lieu d’un numéro de téléphone pour les accessoires du réseau AirTag et Localiser

L’AirTag affiche le numéro de téléphone partiellement masqué du propriétaire lorsqu’il est touché avec un appareil compatible NFC

Accessibilité

Les utilisateurs du contrôle vocal peuvent déverrouiller leur iPhone pour la première fois après un redémarrage en utilisant uniquement leur voix.

Les bugs suivants sont corrigés