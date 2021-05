Samsung assure que le Galaxy S21 Ultra est meilleur en photo que l’iPhone 12 Pro Max

Les OnePlus 9 et 9 Pro étaient attendus, voilà que le constructeur chinois vient de les présenter officiellement. Comme prévu, la photo est la grande gagnante de cette nouvelle évolution...

Aujourd'hui le premier réflexe quand on veut prendre une photo ou une vidéo, c'est de sortir son smartphone de sa poche. Les fabricants le savent, proposer une belle qualité de photo de...

Quand on achète un nouveau smartphone, qu’il soit Apple, Samsung ou autre Xiaomi, nous avons différents critères d'exigences. En général, la photographie,...

C'est l'heure de regarder les premières comparaisons entre les deux smartphones les plus chers (exit le Fold) de chez Samsung et Apple. Lequel des deux est le meilleur entre le Galaxy S21...

Tout bêtement, le fabricant numéro un de smartphones comparent des photos zoomées. La première montre un hamburger où les détails sont encore présents après s’est grandement rapproché (merci les 108 megapixels), tandis que la seconde se focalise sur la lune pour bien montrer que l’iPhone s’arrête bien avant dans la course à celui qui a la plus longue.

Les deux premières publicités se concentrent sur un point précis : le zoom. Alors qu’Apple est passé à de x2 à x2,5 sur le 12 Pro Max, le S21 Ultra est capable de monter à x10 et même à x100 en combinant le zoom optique et numérique, le tout mixé à l’IA.

Cela faisait longtemps. Après Intel et Microsoft qui ont tous deux lancé des publicités comparatives avec les Mac et iPad, cette fois c’est Samsung qui s’attaque à l’iPhone. Pour le coup, le coréen assure que son Galaxy S21 Ultra est un meilleur appareil photo que l’iPhone 12 Pro Max d’Apple. Pour tenter de le prouver, le constructeur a publié trois vidéos courtes sur le sujet.

