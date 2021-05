Apple repasse devant Google et Amazon au classement des marques les plus valorisées

Apple a été aperçu à plusieurs reprises en tête du classement des marques les plus valorisées dans le monde par le Brand Finance Global 500. En 2016, la firme de Cupertino avait perdu sa première place qui avait été prise par Google puis l'année suivante par Amazon. Aujourd'hui, Apple revient à la première place grâce à plusieurs indicateurs qui sont tous positifs.

Apple est la marque la plus valorisée au monde en 2021

La puissance financière d'Apple n'a plus aucune limite depuis de nombreuses années, la firme de Cupertino est devenue depuis plus de 15 ans un "géant" qui défie les plus grandes entreprises, quels que soient les secteurs auxquels elles appartiennent.

Une fois encore, Apple accède à la première place du classement des marques les plus valorisées dans le monde, cette performance se tient sur plusieurs critères dont :

La stratégie de diversification

La capacité d'investissement de l'ensemble du groupe

La capitalisation boursière

Sur ces trois points, Apple a surpassé toutes les attentes des organisateurs du classement. De plus, l'entreprise ne cesse de prendre une ampleur dans le secteur des services soutenu par Apple Music, Apple Arcade, Apple Podcasts, Apple News+, iCloud... L'App Store est aussi une source de revenu incroyable qui apporte un appui phénoménal dans la croissance des résultats financiers chaque nouveau trimestre.

La transformation d'Apple et sa capacité à se réinventer à maintes reprises la distinguent des autres fabricants de matériel et ont contribué à ce que la marque devienne la première entreprise américaine à atteindre une capitalisation boursière de 2 billions de dollars américains en août 2020. Avec les rumeurs qui réapparaissent selon lesquelles l'incursion très attendue d'Apple pour les véhicules électriques Titan est à nouveau en cours, il semble qu'il n'y ait pas de limite à ce à quoi la marque peut tourner la main.

Les organisateurs du classement notent également que la présence de Tim Cook fait beaucoup de bien à Apple, le CEO est devenu un atout majeur dans les décisions de l'entreprise.

Brand Finance affirme aussi que la volonté de Tim Cook de diversifier les activités d'Apple autour d'autres produits et services est une bonne chose, selon la déclaration, ne pas miser tout sur l'iPhone est rassurant pour les investisseurs puisqu'en cas de chute du smartphone, Apple pourra maintenir la tête haute grâce à d'autres produits et services.

L'héritage de Steve Jobs continue de passer par Apple, avec l'innovation intégrée à l'ADN de la marque. Alors qu'Apple récupère le titre de marque la plus précieuse au monde auprès d'Amazon cinq ans après sa dernière place, nous l'observons à nouveau Think Different. Du Mac à l'iPod, à l'iPhone, à l'iPad, à l'Apple Watch, aux services d'abonnement, à l'infini et au-delà.

Dans le classement du Brand Finance Global 500 de 2021, on retrouve en seconde position Amazon, puis Google, Microsoft et Samsung. Le TOP 5 est majoritairement dominé par des entreprises américaines, la seule entreprise internationale qui arrive à se glisser vers le haut du podium est Samsung qui reste à la même place que l'année dernière.

La première entreprise française figure à la 91e place, il s'agit d'Orange.