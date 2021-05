Mad Skills Motocross 3 roule sur l'App Store !

Il y a 1 heure

Alban Martin

Après une bande-annonce complètement folle en début de mois, Mad Skills Motocross 3 est désormais disponible sur l'App Store pour le plus grand bonheur des fans de la saga. Encore un jeu que vous découvrez avant tout le monde !

Voici pour mémoire la vidéo du studio Turborilla :

Mad Skills Motocross 3

Lancé 2011 sur mobiles et PC, le jeu de moto Mad Skills Motocross s'était déjà fait remarquer grâce à une bande-annonce extrêmement suggestive et hilarante. Rebelote en 2014 avec Mad Skills Motocross 2 qui était accompagné par une autre bande-annonce incroyable qui mettait en scène un groupe de personnes dans une maison de retraite. Et pour le troisième épisode, le studio a remis le couvert avec un anti-héros qui va se détendre aux toilettes durant son service et qui lance Mad Skills Motocross 3. La suite, il faut la voir de vos propres yeux.



Comme à chaque mouture, Mad Skills peut compter sur une physique solide qui retranscrit l'accélération, le poids, le couple et la suspension, des centaines de pistes et une bande-son bien énervée. Bien que le jeu soit accessible aux débutants, il nécessitera de l'expérience et même de l'acharnement pour réussir certains défis. En même temps, le motocross n'est pas un sport facile.

L'attente est finie. Mad Skills Motocross 3 débarque enfin.

Si MSM 3 reprend le concept de base, il intègre les graphismes 3D vus dans Mad Skills BMX 2, ainsi que les aspects de personnalisation, le mode en ligne et les évènements spéciaux.



Enfin, sachez que le titre est free-to-play avec un abonnement à 4,99€ pour le mode Pro qui ne sera pas obligatoire d'après les développeurs. Nous allons le vérifier tout de suite !



Le jeu est traduit en français, nécessite iOS 10 et pèse près de 300 Mo. Et sur Android, il n'est pas encore disponible, mais cela ne devrait plus tarder.

